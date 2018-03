José Claudio Pol, prefeito da cidade de Luiziana entre 2009 e 2012, foi condenado por improbidade administrativa de acordo com sentença divulgada nesta quarta-feira (14) pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Campo Mourão (região central do Paraná). Pol desviou um cilindro de oxigênio de uma unidade de saúde do município para bombear chope durante uma festa particular de ano novo, entre 2012 e 2013. As informações são do G1.

A condenação determina a suspensão dos direitos políticos de Pol por três anos, além do pagamento de multa no valor de dez vezes a remuneração que recebia à época, que será destinada à prefeitura. Ainda cabe recurso. O ex-prefeito também responde a um processo criminal por causa da ocorrência.

O caso ganhou repercussão porque, enquanto o cilindro estava na festa e era usado para bombear chope, uma paciente com quadro grave precisou ser transferida de Luiziana ára Campo Mourão. Ela deveria ter o suporte para respirar, mas o cilindro não estava disponível e ela foi levada sem oxigênio. Durante o trajeto, de 30 km, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a morrer.

O ex-prefeito foi denunciado pelos crimes de peculato, que é o desvio de patrimônio público para uso particular, e homicídio qualificado, por motivo fútil, com dolo eventual, quando se assume o risco de produzir o resultado morte.