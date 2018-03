Flamengo pega a Portuguesa-RJ de olho na semifinal da Taça Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo encara a Portuguesa-RJ neste domingo, às 16, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), em busca de vaga na semifinal da Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca. Para isso, o time rubro-negro precisa ganhar a partida, pela última rodada, para não depender dos resultados de Vasco e Cabofriense. No que depender de motivação, o Flamengo já deu o primeiro passo, pois vem de um excelente resultado na disputa da Libertadores. Na quarta-feira, a equipe de Paulo César Carpegiani ganhou de virada do Emelec por 2 a 1, no Equador, e se recuperou. Com isso, terá tranquilidade para voltar sua atenção para o Estadual. Já garantido na semifinal do Carioca por causa do título da Taça Guanabara, o Flamengo busca também o troféu da Taça Rio. Caso isso aconteça, o time avança diretamente para a decisão do Carioca. A disputa no Grupo B está acirrada. A liderança pertence ao Vasco, que tem 10 pontos e tem o clássico contra o Botafogo na última rodada. A Cabofriense tem os mesmos 9 do Flamengo e um gol a menos de saldo. O time do litoral carioca pega o Fluminense em Bacaxá na rodada final. A Portuguesa-RJ, contudo, tem tudo para complicar os rubro-negros, pois também está em busca da vaga. A equipe está na vice-liderança do Grupo C, com os mesmos 10 pontos do Botafogo e um gol a mais de saldo. Ou seja, um triunfo lhe deixa com grandes chances de garantir a vaga na Taça Rio. Para o confronto com a Portuguesa-RJ, o Flamengo não deve ter mudança em relação ao time que ganhou do Emelec. No meio-campo, Jonas ganhou a vaga de Cuellar pelas seguidas boas atuações. Vinícius Júnior, que marcou os dois gols do triunfo, deve seguir como opção no banco de reservas. O Flamengo deve ter a seguinte escalação para enfrentar a Portuguesa-RJ: Diego Alves; Rodinei, Rhodolfo, Juan, Renê; Jonas, Lucas Paquetá, Diego, Éverton Ribeiro, Everton; Henrique Dourado. Estádio: Kleber Andrade, em Cariacica (ES) Horário: 16h deste domingo Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda