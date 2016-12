Mulheres com maconha são abordadas, tentam subornar policiais e vão presas

Duas mulheres foram presas na quinta-feira (29/12) ao serem flagradas com um celular furtado e com uma pequena quantidade de maconha no município de Pontal do Paraná (Litoral do Estado).

Após a abordagem dos policiais militares atuantes no Verão Paraná 2016/2017, a dupla teria tentado subornar a equipe, mas acabou encaminhada também por corrupção ativa.

Os policiais militares receberam informações de que uma mulher, que teria furtado o celular de uma pedestre, foi detida por outras pessoas no balneário de Pontal do Sul. Uma equipe policial foi até o local da ocorrência e encontrou o aparelho furtado, o qual foi reconhecido pela vítima. Ainda na situação, outra mulher acabou detida pois portava uma pequena quantidade de maconha.

Durante os procedimentos no local, as duas mulheres teriam oferecido R$ 800,00 em dinheiro para que os policiais liberassem a saída delas, porém, acabaram conduzidas à delegacia pelo porte de entorpecente, furto e corrupção ativa.