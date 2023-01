Divulgação/Assessoria de Imprensa

É comum ter problemas para dormir durante a gravidez. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), 6 em cada 10 gestantes não dormem bem à noite, principalmente no último trimestre, quando a barriga está maior, a vontade de urinar aumenta e interrompe o sono várias vezes.

No verão, o cenário é pior. “Os hormônios elevam a temperatura corporal durante a gravidez. Isso faz com que a grávida demore mais para dormir, já que o corpo tenta primeiro regular sua temperatura, impedindo que o sono atinja seus níveis mais profundos rapidamente”, explica Carlos Moraes, ginecologista e obstetra pela Santa Casa/SP e membro da FEBRASGO.

Para que a gestante tenha noites de sono com qualidade durante o verão, confira 11 dicas importantes:

Atenção às roupas e aos lençóis

Use roupas leves e confortáveis que não apertem e prejudiquem a circulação sanguínea. Também opte pelos lençóis de algodão e linho, ao invés dos sintéticos, pois esquentam menos.

Prefira dormir do lado esquerdo

“Além de ser uma das posições que traz mais conforto no final da gravidez, deitar do lado esquerdo estimula o sangue a fluir melhor entre os órgãos da gestante, fazendo com que o bebê receba os nutrientes com mais facilidade. Desta forma, a chance de você descansar é maior”, orienta Carlos Moraes, que também é médico nos hospitais Albert Einstein, São Luiz e Pro Matre.

Use travesseiros adequados

Se você transpira muito à noite, prefira os travesseiros de látex ou com manta em gel, que proporcionam maior conforto térmico devido à ventilação entre a parte interna e externa.

Aposte em capas impermeáveis

Também é aconselhável o uso de uma capa impermeável para evitar que o suor e outras secreções migrem para o lençol e colchão, evitando a proliferação de ácaros, fungos e bactérias, capazes de desencadear crises alérgicas típicas do verão.

Abuse de cremes e óleos

O uso de cremes e óleos específicos para grávidas é essencial para manter a pele macia e refrescante. O óleo de amêndoas, de rosa mosqueta e de semente de uva são os mais indicados.

“Outra boa opção são os óleos ricos em vitamina E, que devem ser aplicados a partir do quarto mês de gravidez. Seja qual você for utilizar, deve ser passado com uma leve massagem que ajudará a melhorar a elasticidade da pele e ativar a circulação sanguínea”, diz Carlos Moraes.

Ventilação é fundamental

Deixe o quarto arejado durante o dia e, se possível, uma brecha na janela também à noite, para o ar circular. Ventilador é uma ótima alternativa para os dias mais quentes, mas aposte nos silenciosos e não o deixe virado direto para o corpo, pois o vento contínuo pode te deixar com frio, fazendo você despertar no meio da noite.

Ar-condicionado requer cuidados

Caso prefira ar-condicionado, lembre-se que ele deve estar com o filtro limpo e em temperatura agradável, em torno de 24 graus. Como o ar-condicionado resseca o ar, o ideal é colocar uma bacia de água no quarto, para umidificar o ambiente.

Hidratação é essencial, mas na hora certa

Hidrate-se bem ao longo do dia, mas pegue leve na hora de deitar para não ficar com vontade de ir ao banheiro durante a madrugada. “Tomar muita água antes de dormir fará com que seu sono seja interrompido pela necessidade de urinar”, diz o ginecologista.

Nada de alimentação pesada

Faça refeições leves à noite. Comidas pesadas requerem uma digestão mais lenta, dificultando o sono. “Além disso, noites mal dormidas têm papel central na predisposição a ganho de peso, podendo prejudicar a gravidez e o parto”, afirma Claudia Chang, doutora e pós-doutora em Endocrinologia e Metabologia pela USP.

Evite bebidas estimulantes

Bebidas como chá verde e café devem ser evitadas no período noturno. “A cafeína tem duração de quatro horas no organismo. Portanto, o ideal é que o último consumo seja por volta das 15h”, reforça Claudia Chang, que também é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e coordenadora e professora da pós-graduação em Endocrinologia do Instituto Superior de Medicina (ISMD).

Evite atividades físicas à noite

Exercícios físicos devem ser evitados perto do momento de dormir. “Isso porque a produção de adrenalina e cortisol segue uma tendência contrária ao fluxo noturno do organismo, já que, durante a noite, o corpo está se preparando para uma pausa nas atividades, e os exercícios podem criar uma agitação que irá afugentar de vez o seu sono”, finaliza Claudia Chang.