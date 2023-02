Happy school children playing tug of war with rope in park

O período de férias é o sonho de todo jovem em idade escolar. O momento de pausa no calendário de estudos para as festas de final/início de ano e do descanso geralmente programado entre os meses de junho e julho é normalmente o mais aguardado entre crianças e adolescentes que frequentam as aulas. E se há quem ache que este período de folga é exagerado para jovens cuja única responsabilidade é estudar, especialistas da área de psicologia discordam: as férias são fundamentais para garantir o bem-estar físico e mental destes alunos, preparando-os adequadamente para as exigências de uma rotina que pode ser bem mais estressante do que muita gente supõe.

Psicopedagogos e especialistas têm se dedicado a estudar os efeitos que a rotina típica de um ambiente escolar pode causar em crianças e adolescentes. E, ao contrário do que muitos podem pensar, ela está longe de ser “leve”: além das exigências pedagógicas tradicionais que envolvem estudos e a cobrança por bons resultados acadêmicos, ambientes escolares costumam demandar interações sociais que, por vezes, podem gerar quadros de ansiedade em muitos jovens. Neste sentido, são frequentes os relatos de alunos com sintomas típicos de quadros de estresse, uma condição que prejudica sua capacidade de aprendizado e saúde mental.

A psicóloga credenciada da Paraná Clínicas, empresa do Grupo SulAmérica, Dra. Suely Poitevin (CRP: 08/05080), explica como o período de férias surge como um bem-vindo momento de “recarga” física e emocional para estes jovens que encontram nas semanas/meses de descanso uma oportunidade de se reconectarem a aspectos fundamentais de seu desenvolvimento: “Férias são de suma importância para aquisição de diferentes experiências que contribuirão para a melhora de variados aspectos do desenvolvimento da personalidade de crianças e adolescentes, incluindo aí sua inteligência criativa/emocional e sua saúde física e mental. Elas promovem um nível de satisfação que encoraja o estudante a ter novas capacidades produtivas e de aprendizagem”, afirma. Ainda de acordo com ela, a forma como estes jovens usarão este tempo pode variar. O fundamental é que o gastem em atividades que lhes sejam prazerosas e que os afastem das tensões e exigências escolares: “É importante que desfrutem das férias da forma que for mais adequada às suas necessidades e interesses, seja aproveitando o tempo livre para conhecer lugares diferentes, para brincar livremente, viajar, curtir o ócio, jogar com os amigos, entre outras atividades possivelmente revigorantes”.

Educadores acostumados à vivência diária com alunos em idade escolar atestam esta visão, reforçando a importância e a diferença prática que o descanso adequado produz. A Diretora do Colégio Stella Maris Água Verde, Ana Cláudia Alexandrini, classifica as férias como um momento de suma importância tanto por permitir o exercício de atividades lúdicas aos alunos, quanto por estimular neles o interesse em voltar ao ambiente escolar: “Quando os jovens retornam do período de descanso notamos de forma clara como esta pausa contribui para a manutenção do seu bem-estar e a renovação das expectativas com o aprendizado. É visível que há neles uma vontade extra de aprender sobre novos assuntos, além de uma maior participação nas aulas”, conta.

Suely também destaca outro aspecto importante que por vezes passa despercebido: o período de férias é uma oportunidade de aprofundar e fortalecer a relação familiar entre pais e filhos, que nem sempre tem a oportunidade de interagir de forma satisfatória durante o período do calendário escolar. O momento de descanso é ideal para a realização de atividades que envolvam toda a família, tais como viagens, brincadeiras, jogos e passeios.

Embora a importância do período específico de férias se faça evidente na visão de educadores, psicólogos e demais especialistas, eles também afirmam que a importância do descanso adequado se faz presente ao longo de todo o ano letivo. Neste sentido, mais importante do que ter um longo período para afastá-los da rotina de estudantes é fazer com que os jovens saibam aproveitar adequadamente os momentos de pausa que tem disponíveis, independentemente de sua duração: “Quando falamos de descanso, a quantidade importa muito menos do que a qualidade de tempo dedicado e disponível para o lazer. Um final de semana bem usado em atividades recreativas pode ter um efeito revigorante muito satisfatório para crianças e adolescentes”, conclui Suely.

