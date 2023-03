Divulgação/Pirelli

“São as águas de março fechando o verão…”, como bem diz a música escrita por Tom Jobim. O mês de março encerra o verão no hemisfério sul, mas com esse fim de ciclo surge um perigo para quem dirige: a chuva, que muitas vezes vem volumosa nessa época do ano. Por isso, ter um cuidado extra com os pneus pode ser um fator crucial na hora de fazer uma manobra que possa te tirar de uma situação de perigo.

Quando a Pirelli trabalha no desenvolvimento de um pneu de moto ou carro, um dos quesitos mais importantes que é levado em consideração é o seu desempenho na chuva. Para isso, anos de trabalho de engenharia são investidos, que definem parâmetros como técnicas de construção, material utilizado, desenho da banda de rodagem entre outros. Todos os aspectos são fundamentais para que um excelente resultado seja alcançado.

“Dirigir nas ruas das cidades ou estradas pode ser muito prazeroso, mas em condições de chuva, é necessário aumentar a atenção e garantir que os pneus estejam corretamente calibrados para funcionarem adequadamente. De início, é importante verificar a pressão correta de seu veículo. Você pode encontrar essa informação no manual ou, no caso dos carros, no bocal do tanque de combustível ou na coluna do batente da porta do motorista. É essencial fazer a calibragem dos pneus a frio e semanalmente para obter o resultado ideal”, diz Roberto Falkenstein, consultor da área de tecnologias inovativas da Pirelli.

Também é importante verificar o TWI, marcação no fundo dos sulcos dos pneus que informa sobre seu desgaste, para garantir que eles não estejam a ponto de serem substituídos. Isso é especialmente importante durante essa época do ano, já que é fundamental que os pneus consigam drenar bem a água. Se tiver qualquer dúvida com relação a isso, é só procurar por um profissional qualificado para que ele assegure que o seu pneu esteja bom.

“Outro ponto que merece atenção é o cuidado com a suspensão e freios do veículo. Ter um carro bem alinhado e uma roda bem balanceada pode fazer total diferença. Durante a condução, também, é crucial um cuidado extra. Em caso de chuvas intensas, reduza a velocidade, aumente a distância em relação aos outros veículos e mantenha a atenção constante. Evite mudanças bruscas de direção, frenagem ou aceleração. Quanto mais cautela, melhor”, completa Roberto.

A combinação de alto volume de chuvas, bem como poças de água, sujeira e óleo de outros veículos, podem criar condições propícias para a aquaplanagem. Se ocorrer, para evitar acidentes é fundamental manter as mãos firmes no volante sem esterçar, pois durante a aquaplanagem o carro não vai obedecer ao volante. O condutor não pode nem acelerar ou frear, deixando o veículo retornar naturalmente ao controle. Se a chuva estiver muito forte, não pare no acostamento ou acione o pisca-alerta enquanto estiver em movimento. Procure um posto de gasolina ou outro tipo de local seguro assim que possível.

Embora as chuvas possam assustar alguns motoristas, é importante enfrentá-las com atenção e respeito. Com os pneus corretos e bem calibrados em um veículo revisado, o resultado será um desempenho de alto nível aliado a máxima segurança. A Pirelli trabalha incansavelmente para produzir pneus ideais para cada aplicação em diversos tipos de veículos, independentemente do tipo de piso ou aventura.