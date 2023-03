(Reprodução)

O tempo sempre foi alvo de muitas dúvidas e teorias, mas com o passar do tempo e as profundas mudanças na sociedade nossa percepção de tempo tem sido fortemente alterada, fazendo com que o tempo “passe mais rápido”.

Segundo o Pós PhD em neurociências e responsável pela implantação no neurobusiness, o processo, GAPE Cloud – técnica que auxilia a organização de ideias para aumentar a sua eficiência, performance e administração do tempo, Fabiano de Abreu Agrela, a internet e o aumento da expectativa de vida exercem um papel fundamental no processo de alteração da percepção de tempo.

“Com o tempo, a expectativa de vida do ser humano teve um salto, fazendo com que dispuséssemos de mais tempo e conseguíssemos espaçar certas atividades, no entanto, esse processo veio acompanhado da revolução tecnológica, o que fez com que houvesse uma sobrecarga de informações, aumentando assim a quantidade de tarefas que precisamos lidar, gerando a necessidade de instantaneidade, o que distorce a nossa percepção do tempo“.

“Ou seja, estamos vivendo mais, mas com menos tempo de vida. O maior problema que nós enfrentamos atualmente e ainda vamos enfrentar é que, na realidade, estamos vivendo menos, apesar do tempo cronológico de vida aumentar, nossa percepção do tempo fez o caminho inverso e foi reduzida” Explica.

Como melhorar a sua relação com o tempo?

As divisões básicas do tempo são bastante impalpáveis, o que faz com que nossa percepção sobre elas ganhe protagonismo, por isso, Dr. Fabiano de Abreu ressalta a importância de se localizar para aproveitar melhor a passagem do tempo.

“Nossas lembranças moldam a nossa história e personalidade, somos o nosso passado, e ele é a base para planejar um futuro, que em última análise também é fruto do passado, assim como, de forma semântica, a melhor estratégia para controlarmos o tempo é vivermos mais os atos do passado, ter mais contato com a natureza e seus ciclos, evitar o uso excessivo da tecnologia, tudo isso contribui para que possamos aproveitar melhor o tempo que dispomos” Recomenda Dr. Fabiano.