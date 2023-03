Prédios da Capital serão iluminados de azul neste mês (Gilson Abreu/AEN)

Abril é o mês dedicado à conscientização sobre o autismo e várias ações serão desenvolvidas no Paraná. A Secretaria do Desenvolvimento Social e Família e do Conselho de Ação Solidária, realizará uma série de ações sobre o tema, com foco na conscientização e quebra de preconceito. É o chamado “Abril Azul”, que intensificará atividades para informar e esclarecer dúvidas sobre o TEA – Transtorno do Espectro Autismo.



No Paraná já são 7.789 pessoas com a Carteirinha do Autista, documento que oferece prioridade no atendimento em espaços públicos e privados.



Haverá uma programação especial neste domingo, em que é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Os espaços públicos passam a ser iluminados de azul.



“Queremos alertar e chamar a atenção da sociedade e governantes sobre este transtorno do neurodesenvolvimento, de modo a ajudar a derrubar barreiras e preconceitos e disseminar informações corretas e esclarecedoras”, destacou a primeira-dama do Paraná e presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa.



As atividades do município vão acontecer a partir deste sábado até o dia 27 de abril. O Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai promover uma live no dia 4, sobre diagnóstico de autismo adulto e diagnóstico diferencial e apoiar as ações de outras instituições da cidade com a divulgação dos eventos. Toda a programação do mês de abril foi construída de forma coletiva, com a participação de associações, instituições e grupos de pessoas autistas de Curitiba.