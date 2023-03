Divulgação/Afece

A Afece – Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial, realiza no dia 10 de março, a primeira Noite do Pastel de 2023, com o tema VERÃO! O evento será a partir das 18h30, na sede da entidade, que fica na Rua Paulo Turkiewicz, 316, no Tarumã, em Curitiba.

No cardápio da pastelaria da Afece terá pastel de carne, pizza, vegetariano e banana. Os preços acessíveis são mais um estímulo para que todos participem desse evento social, criado com o objetivo de arrecadar fundos para a realização de projetos para beneficiar os 600 atendidos pela entidade. Cada pastel custará R$ 7 e o combo, com quatro unidades, sai R$25. Já no menu de bebidas, serão servidos refrigerantes, cerveja, água, chopp e caldo de cana.

A Noite do Pastel já é uma tradição e, a cada edição, os organizadores inovam para tornar o evento cada vez mais agradável e divertido para o público. Na primeira edição de 2023, a animação começa com o Bloco do Elvis. As demais atrações da noite são a banda Djambi e o DJ Leandro Moska!

Outlet

Além disso, nos dias 10 (das 9 às 22h) e 11(das 9 às 14h) de março, a Afece recebe um Outlet com vendas de jeans masculinas e femininas, novos e originais. Estarão presentes marcas como Zoomp, Calvin Klein, Lelis Blanc, Shoulder e Brooksfield. Os valores iniciam em R$60,00 e vão até R$199,00.

SERVIÇO:

DATA: 10/03/2022

LOCAL: AFECE – Sede Tarumã

Rua: Paulo Turkiewicz, 316 – Tarumã

HORÁRIO: a partir das 18h30 horas.