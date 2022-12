Cido Marques

Nesta sexta-feira, sábado e domingo (2, 3 e 4/12), os espaços da Fundação Cultural de Curitiba terão atrações imperdíveis. Com cinema, quadrinhos, circo e atrações natalinas, a programação deste final de semana conta com eventos gratuitos e para todos os públicos.

Nesta sexta-feira (2/12), acontece mais uma sessão do Cineclube Unihorror, que traz para a Cinemateca de Curitiba o clássico Häxan: a bruxaria através dos tempos. Lançado em 1922, este filme é um documentário que explora as origens da feitiçaria e do satanismo através dos séculos, desde a antiguidade até os tempos modernos.

Um dos destaques de sábado (3/12) será o GEG Steampunk de Natal, oferecido pela Gibiteca de Curitiba. São três oficinas especiais focadas no desenvolvimento da escrita criativa.

A primeira, às 14h, tem como tema a narração de contos de Natal do século XIX; a segunda, às 15h, é sobre desenvolvimento de personagens e roteiros para quadrinhos; e a terceira consistirá de um desafio a partir das duas atividades anteriores. Também haverá um sorteio de uma estátua feita em impressão 3D para aqueles que fizerem as três atividades.

Também no sábado começam as apresentações do espetáculo A Arca de Noé, inspirado nas canções de Vinícius de Moraes e Toquinho. Também haverá apresentações no domingo.

Viagem pelo mundo

No domingo, vários espaços contarão com eventos que celebram o patrimônio cultural de Curitiba, com atrações que lembram os povos e culturas que fazem parte da história da cidade. Uma dessas atrações é o Natal das Etnias, que será realizado das 12h às 17h30, no Memorial Polonês de Curitiba, no Bosque do Papa João Paulo II.

Já no Pavilhão Étnico, no Memorial de Curitiba, será realizada uma comemoração dos 25 anos do grupo de capoeira Arte e Raça, das 9h às 17h. E no Oratório de Bach, no Bosque Alemão, a Laternenfest, comemoração do Dia de São Martinho, das 19h às 21h.

Serviço

Artes visuais

Dias 2 a 4 (sexta-feira a domingo) – das 10h às 19h

Vermelho: Emerson Persona

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3034 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Dias 2 a 4 (sexta-feira a domingo) – das 10h às 19h

Tempo Corrente

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3034 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Dias 2 a 4 (sexta-feira a domingo) – das 10h às 19h

O Corpo Moderno

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3034 – Portão)

Classificação: 14 anos

Grátis

Dias 2 a 4 (sexta-feira a domingo) – 10h às 19h

Conheça 2022: Novos Nomes das Artes Visuais em Curitiba

Local: Museu de Arte de Curitiba – MUMA (Portão Cultural, Av. República Argentina, 3034, Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Dias 2 a 4 (sexta-feira a domingo) – das 10h às 19h

Azul: Rossana Guimarães

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Av. República Argentina, 3034 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Dias 2 a 4 (sexta-feira a domingo) – Das 15h às 16h

Visitas Guiadas Memorial Paranista

Local: Memorial Paranista (Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 3 (sábado) – 14h

GEG Steampunk de Natal

Local: Gibiteca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 3 (sábado) – 10h30 às 12h

Oficina de desenho – Descobrindo materiais

Local: Memorial Paranista (Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Classificação: Livre

Grátis (sympla.com.br/memorialparanista)

Dia 3 (sábado) – 14h às 18h

Oficina de escultura – Aprenda modelagem com Luna Lu

Local: Memorial Paranista (Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Classificação: A partir de 14 anos

Grátis (sympla.com.br/memorialparanista)

Cinema

Dia 2 (sexta-feira) – 19h30

Häxan – A Feitiçaria através dos tempos – Cineclube Unihorror apresenta Experimentos Malditos

(Dinamarca, 1922, 91 min) Direção: Benjamin Christensen

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Classificação: 14 anos

Grátis

Dia 3 (sábado) – 9h

Eu sou Kunta Kintê, Kunta Kintê sou eu – Roda de capoeira seguida da exibição do documentário

(BR, 2020, documentário, 93′, livre) Direção: Melyssa Gonçalves

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 3 (sábado) – A partir das 15h

Eco encontro de Natal

15h – Feira de trocas

17h – Exibição do filme CIDADES LIXO ZERO

(2019, documentário, 52′, livre)

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 4 (domingo) – 18h

Se não for divertido não tem graça

(BR, 2020, documentário, 14′, livre) Direção: Vinicius Comoti

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Literatura

Dias 2 e 4 (sexta-feira e domingo) – (até 30/03/2023) Das 9h à 12h, das 13h30 às 18h (segunda a sexta) e 9h às 14h (domingos)

Exposição Poética: O Jardim da felicidade

Local: Feira do Poeta (Largo da Ordem, Rua Coronel Enéas, 30 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 4 (domingo) – 10h até 14h

Poesia em Curitiba Hoje – Foro de Literatura apresenta: Poesia em Curitiba Hoje

Local: Feira do Poeta, Largo da Ordem (Rua Cel. Enéas, 30 – São Francisco)

Grátis

Patrimônio Cultural

Dia 3 (sábado) – 12h30 às 17h

Kleeschen – Dia de São Nicolau

Local: Memorial Polonês de Curitiba (Rua Euclides Bandeira s/n – Centro Cívico)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 4 (domingo) – 12h às 17h30

Natal das Etnias – Jaselka

Local: Memorial Polonês de Curitiba (Rua Euclides Bandeira s/n – Centro Cívico)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 4 (domingo) – 9h às 17h

25 Anos de Capoeira Arte e Raça

Local: Pavilhão Étnico de Curitiba – Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 4 (domingo) – 19h às 21h

Laternenfest – Dia de São Martinho

Local: Oratório de Bach – Bosque Alemão (Rua Schubert 175 – Vista Alegre)

Classificação: Livre

Grátis

Dança

Dia 4 (domingo) – 11h às 13h

PORTAS ABERTAS – Improviso Dança e Música: ‘Movimento-Som’ com convidado Luam Clarindo

Local: Casa Hoffmann (Rua Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Teatro

Dia 4 (domingo) – 11h

Leve… Levo/substrato Cênico

Local: Teatro de Bonecos Piá, Palacete Wolf (Praça Garibaldi 07 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Xadrez

Dia 1º a 9 (quinta a sexta-feira) – 19h (1º e 2/12), 14h (3/12), 18h (5 a 9/12) [dias 2 a 3 (sexta-feira a sábado)

Abertura do “Memorial Irídio Johansen de Moura Torneio de Xadrez” e Exibição e discussão do filme “O Sétimo Selo” do diretor Ingmar Bergman

Local: Teatro Universitário de Curitiba – TUC (Galeria Julio Moreira s/n – Centro, prox.a Pça Tiradentes)

Classificação: Livre

Grátis

Circo

03, 04/12

A Arca de Noé

Inspirado nas canções de Vinícius de Moraes e Toquinho

A ARCA DE NOÉ, de Vinícius de Moraes e Toquinho, é um verdadeiro caso de amor da literatura, do teatro e da música popular brasileira. Vinícius escreveu poemas de espírito infantil para seus filhos e um dia resolveu transformá-los em música com a parceria de Toquinho. Dali para o teatro foi um pulo e “A Arca de Noé” com alguns de seus poemas mais famosos como “O Pato”, “Corujinha”, “Pinguim” e “São Francisco” transformaram-se em verdadeiros hinos cantados por crianças do Brasil inteiro. É uma verdadeira viagem pelo mundo encantado das rimas, da imaginação e da inteligência.

Programação Especial do Natal de Curitiba

Circo da Cidade

3/12 (sábado) – 14h30 e 16h

4/12 (domingo) – 14h30 e 16h

20/12 (terça) – 9h e 14h30

Entrada gratuita.

Os ingressos devem ser retirados antecipadamente no site Sympla e apresentados no dia e horário do espetáculo.

Gênero: Infantil | Duração: 60 minutos | Classificação: Livre

Produção: Marcio Roberto | MRG Produções Artísticas | 30 anos.