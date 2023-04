(Divulgação)

É muito provável que quem esteja lendo esse texto já tenha passado pelo menos uma vez na vida por alguma crise alérgica. Seja após ingerir um alimento ou uma crise de espirros após entrar em um ambiente empoeirado, entre outras possibilidades. Segundo os dados da Organização Mundial da saúde (OMS), só no ano passado 35% da população mundial apresentou algum tipo de alergia com a projeção que esse número chegue a 50% até 2050.

Mas afinal o que é alergia?

Quando o organismo não tolera alguma substância, o sistema imunológico pode reagir de forma agressiva a esse elemento estranho, tentando expulsá-lo. Com dados tão alarmantes, é natural que procuremos cada vez tecnologias que permitam um diagnóstico eficaz dos tipos de alergias. As mais comuns são as respiratórias, cutâneas, alimentares e aos insetos.

Uma consulta médica é determinante para diagnosticar as alergias, pois através de perguntas básicas, o profissional consegue avaliar a situação e solicitar alguns exames que são imprescindíveis. Quando há uma alergia nosso corpo trata aquela substância como uma ameaça, produzindo anticorpos chamados imunoglobulina E (IgE).

Exames de sangue específicos como o IgE total e IgE Especifico, medem a presença desses anticorpos diagnosticando de forma precisa a patologia. Existem outras técnicas para se chegar a um diagnóstico:

* Teste de Prick ou teste de alergia no antebraço, onde uma substância alérgica é pingada no antebraço do paciente e após um período é verificado se houve alguma reação.

* Patch Test ou teste de contato, são aplicadas fitas contendo uma pequena quantidade de alérgenos nas costas do paciente e após 48 horas é verificado o surgimento de reação.

* Teste de provocação oral, utilizado no caso de suspeita alérgica alimentar, durante o exame o paciente ingere uma pequena quantidade do alimento suspeito e verifica-se a reação.

Após aprender sobre os tipos de exame de sangue para alergia e outros testes essenciais, caso sinta algum desconforto, é importante buscar um especialista para obter um diagnóstico preciso e os cuidados preventivos são essenciais.

No mercado hoje, encontramos diversos produtos para trazer qualidade de vida às pessoas com alergias, com peles sensíveis ou mesmo àquelas que optam pela prevenção, buscando produtos não agressivos e eficazes.

A Alergoshop, marca referência, pioneira e única no Brasil a oferecer os mais diversos tipos de produtos hipoalergênicos, por exemplo, traz em seu catálogo os produtos ideias para prevenção e tratamento das alergias. Com mais de 280 opções, estão produtos de limpeza, maquiagens com diversidade de opções e cores, linha de higiene, capas para colchão e travesseiro, esmaltes e muito mais.

Acesse https://alergoshop.com.br/ e conheça a linha completa de produtos.

Sobre a Alergoshop

Referência em desenvolvimento e comercialização de produtos hipoalergênicos, a Alergoshop é a primeira empresa do país a entender as necessidades das pessoas alérgicas e sensíveis.

A marca surgiu em 1993, quando Sarah Lazaretti, uma das sócias, enfrentando dificuldades para atender a demanda de sua filha alérgica, em sociedade com a sua irmã Julinha, vislumbrou um novo e promissor mercado.

Desde então, segue comprometida com a qualidade de seus mais de 200 produtos, que são livres de cerca de 95 substâncias agressivas e causadoras de alergias, acrescidos de ativos que garantem resultados excelentes, com embalagens biodegradáveis e cruelty free.

Indicados para pessoas alérgicas, de pele sensível e para quem busca produtos não agressivos e alta eficácia.