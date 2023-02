Divulgação/Seed

Aos 17 anos, Matheus Soares Moretto Aleixo já sabe a importância do papel da educação não somente para o seu desenvolvimento intelectual, mas também para o alcance de sonhos considerados, por muitos, quase impossíveis. Morador de Clevelândia, Sudoeste do Estado, o jovem – que desde o ensino fundamental estudou na rede estadual do Paraná – foi aprovado, em janeiro de 2023, no concurso Immerse Education e garantiu uma bolsa de estudos para iniciação na Universidade de Oxford, na Inglaterra.

O concurso, que consiste na apresentação de uma redação em língua inglesa, é aberto a alunos de múltiplas nacionalidades, permitindo que jovens de 13 a 18 anos concorram a bolsas de estudo em programas de universidades no Exterior.

Filho de Celio Antonio Moretto Aleixo, pedreiro, e Nerilde Soares, diarista, Matheus está entusiasmado com a perspectiva de estudar na Inglaterra. O jovem conta que apesar da matemática ser sua disciplina favorita durante a vida estudantil, desenvolveu gosto pela língua inglesa logo que ingressou no Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM) do Colégio Estadual Abílio Carneiro, onde aprendeu desde o bê-a-bá ao nível avançado do idioma.

“Já no 6° ano, quando comecei a estudar no Colégio Estadual Abílio Carneiro, tive interesse em aprender outros idiomas. Por isso, nos contraturnos, escolhi me dedicar ao aprendizado do inglês. Nunca imaginei que conquistaria uma bolsa de estudos, numa das principais universidades do mundo, graças a essa decisão”, afirma.

Segundo Alexandra Costa de Jesus, diretora do Abílio Carneiro, a dedicação do estudante foi sempre evidente ao longo da trajetória estudantil. “Ele tirava boas notas em todas as disciplinas e foi um aluno exemplar tanto no ensino fundamental quanto no médio”, destaca.

Para ela, a alegria pela conquista de Matheus estendeu-se aos professores, colegas e colaboradores do colégio, que o acompanharam desde o início. “Foi motivo de festa. O processo de educação é uma construção de muitos anos. Por isso, ocasiões como essa, além de mostrarem o resultado do nosso trabalho, também inspiram outros estudantes a entenderem que pode dar certo,que sonhar vale a pena e realizar sonhos é possível”, diz.

MARATONA DE VESTIBULARES – Até agora, Matheus foi aprovado em todos os vestibulares para os quais concorreu: Engenharia de Softwares na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); Engenharia de Energia na Universidade Federal do Paraná (UFPR); Medicina na Universidade Nove de Julho (UNINOVE); História na Universidade de São Paulo (USP); e Ciência da Computação na (Universidade Federal da Fronteira do Sul).

Apesar do vasto leque de cursos disponíveis, Matheus sonha ser procurador de justiça. Para tanto, aguarda o resultado do processo seletivo de Direito, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). “É o único que falta para que meu sonho – somado ao da conquista da bolsa em Oxford – seja ainda mais completo”, finaliza.

IMMERSE EDUCATION – O Immerse Education Essay Competition é um concurso de Redação que permite que jovens de 13 a 18 anos de idade, de diferentes nacionalidades, concorram a bolsas de estudo em programas de universidades estrangeiras. Os 10 melhores colocados ganham bolsas de 100% (caso do Matheus) e os demais recebem bolsas parciais de até 50% para cursarem a disciplina escolhida em outro país.