As tradicionais paredes brancas e móveis com poucas cores estão dando espaço para o colorido vibrante e objetos de decoração arrojados, compondo espaços funcionais e confortáveis. Hoje, a tendência é trazer mais personalidade aos ambientes da casa de uma forma mais tranquila, tendo em vista a diversidade de opções que o mercado de decoração proporciona.

Fábio Farias, CEO e fundador da Love Gifts – rede especializada em decoração e presentes criativos, nos conta sobre as novas tendências de decoração. “Hoje temos um mercado abundante em móveis e objetos de decoração criativas, diferentes, coloridas, despojadas. São inúmeras opções para todos os ambientes, trazendo personalidade, fugindo do tradicional e transformando os espaços”, comenta.

“A área gourmet é um ambiente que ganhou o coração dos brasileiros. Pensado para ser um espaço para receber amigos, deve ser descontraído, divertido e funcional. Com objetos que decoram e trazem praticidade, como é caso de quadros com abridores de garrafas, molduras onde é possível guardar rolhas, tábuas para corte com temas e formatos variados, entre outras. A sala de estar também vem ganhando muita cor e alegria com objetos temáticos, quadros coloridos, luminárias de cores e formatos diferentes”, completa Fábio.

Repleta dos mais criativos objetos, a Love Gifts é uma rede especializada em decoração criativa.

