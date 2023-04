Reprodução/MP

Os aplicativos de namoro estão cada vez mais populares e por isso muitas pessoas tem optado por encontrar seu amor virtualmente. Mas, você sabia que existe um certo dia da semana que é mais propício para isso? O site de relacionamentos MeuPatrocínio realizou uma pesquisa e divulgou os melhores dias da semana para ficar online nos aplicativos de namoro.

De acordo com o site, segunda a quinta-feira são os dias de maior movimentação nos apps. A pesquisa mostrou que o tráfego médio aumenta consistentemente durante a semana e atinge o pico nas quintas-feiras. Ou seja, se você está procurando um novo amor, momentos felizes e conhecer novas pessoas, aconselhamos que você fique online entre segunda e quinta-feira, pois são os dias mais movimentados e, portanto, as chances de você encontrar alguém compatível aumentam drasticamente.

Sábado é o dia mais equilibrado quando se trata de encontrar algo mais leve. De acordo com a pesquisa os usuários no sábado geralmente estão procurando relações mais casuais. Então, se você está procurando por um amor duradouro, sábado não é o melhor dia para se aventurar nos aplicativos de namoro.

Já no domingo, a maioria das pessoas tem mais tempo livre e aproveitam para se dedicar à procura por um amor. Entretanto, o número de usuários não é tão significativo quanto durante a semana, fazendo com que o processo de encontrar alguém interessante possa levar mais tempo. Mas caso você tenha um tempo livre no domingo, pode ser uma boa oportunidade para ficar online e procurar por alguém que te agrade.

Caio Bittencourt, Diretor de Comunicação do MeuPatrocínio confirmou que a hora do acesso também pode influenciar na procura. “A hora do dia em que você está online também é importante. O período da tarde e noite é considerado um bom momento do dia para usar aplicativos de namoro como o MeuPatrocínio.com, mas o segredo é a hora do almoço, 12h às 14h e durante a hora do rush onde as pessoas estão presas no trânsito e aproveitam para dar uma conferida no app. O número de usuários diminui entre as as 00h e 8h, onde pessoas que estão estabelecidas financeiramente e levam seus trabalhos a sério já estão em um momento de desconectar.” diz Caio.

Agora que você conhece os melhores dias da semana para ficar online nos aplicativos de namoro, procure um horário que se encaixe em sua rotina e comece a procurar por alguém especial. Boa sorte!