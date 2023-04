José Cruz/ABr arquivo

A crescente discussão acerca do impacto da atividade física remete a um questionamento: quais os benefícios de exercícios físicos para o trabalhador?

Já é comprovado cientificamente que a prática frequente de exercícios físicos resulta em mais produtividade e disposição, além de prevenir doenças crônicas, e esses benefícios se estendem para o ambiente corporativo.

De acordo com Fernanda Mondim, Head de Nutrição e Orientação Física da orienteme, essa nova realidade onde as empresas oferecem, de diversas formas, incentivos para o colaborador praticar exercícios físicos, resulta em melhor desempenho das equipes e maior produtividade. “O colaborador apresenta um desempenho melhor na empresa, com maiores entregas e menos absenteísmo”, explica.

Em ambientes corporativos onde o funcionário passa muito tempo sentado em uma mesma posição, as atividades físicas podem evitar dores de rotina e até o desenvolvimento de doenças crônicas.

Mondim explica que algumas novidades, como aplicativos de monitoramento e treino online, foram uma aposta de sucesso para muitas organizações. “A empresa tem que considerar diversas realidades ao oferecer esses recursos, então não basta fornecer um desconto em uma academia, afinal, existem funcionários com desafios pessoais que irão impedir que ele chegue até o local, por isso os treinos onlines devem ser oferecidos também.”

Além disso, a Head de Nutrição pontua que o apoio do profissional de saúde literalmente “na palma da mão” gera maior engajamento e comprometimento com a vontade de mudança do estilo de vida. Sendo assim, a rotina vai se reestruturando e fazendo com que esse trabalhador tenha ajuda de um profissional para atingir seus objetivos.

“Para os clientes da orienteme, temos, por exemplo, a realização de palestras, live e ações presenciais realizadas com frequência como ótimas alternativas para estimular e incentivar cada vez mais a prática de atividades físicas na empresa”, finaliza.

