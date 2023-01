Nos primeiros meses de pandemia, mais de 60% dos casais que haviam marcado o casamento para o primeiro semestre de 2020 tiveram que adiar a festa, de acordo com pesquisa do site de casamentos iCasei. Agora, após a retomada dos eventos, um novo levantamento da plataforma apontou que os casais estão mais propensos a fazer casamentos maiores — 41,1% dos entrevistados disseram que irão fazer uma festa para mais de 150 convidados.



33,9% dos noivos ouvidos pela pesquisa sinalizaram que convidaram entre 100 e 150 pessoas. 22,6% afirmaram ter entre 40 e 100 convidados, enquanto apenas 2,4% disseram ter menos de 40 pessoas em sua lista de convites.



Retomada em 2022



Em 2021, a plataforma de sites dos noivos e listas de presentes iCasei registrou mais de 63 mil eventos, sendo que 30,5% foram realizados no primeiro semestre e 69,5% a partir da segunda metade do ano. No entanto, em 2022, o iCasei contabilizou mais de 74 mil casamentos, sendo que 52,8% aconteceram no primeiro semestre e 47,2% estão no segundo.

“Com estes números, temos um aumento de 17,5% na quantidade de eventos de um ano para o outro. Além disso, se compararmos o primeiro semestre de 2021 com o mesmo período de 2022, este crescimento chega a 103,6%. Para a segunda metade de 2022, estimamos que o número de casamentos ultrapasse a 40 mil”, aponta Diego Magnani, CCO do iCasei.



Formato do casamento



Casar no civil ou no religioso? De acordo com a pesquisa do iCasei, 54,6% escolheram adotar ambos formatos. 18,9% devem se casar apenas no religioso, enquanto 16,4% têm preferência por fazer uma cerimônia ecumênica. 10,1% se casarão apenas no civil.



Média do valor de presentes de casamento



A pandemia também causou uma queda no valor que os convidados gastam em presentes para os noivos. No entanto, este ticket médio, aos poucos, tem subido novamente. “Em 2018, o valor médio de cada presente foi de R$ 238. No ano seguinte, o ticket médio foi de R$ 218. Em 2020, devido à pandemia, este valor caiu para R$ 176. Em 2021, voltou a crescer para R$ 182. Agora, em 2022, o ticket médio gasto foi de R$ 199”, explica Luis Machado, CEO do iCasei.