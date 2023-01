Divulgação/Assessoria de Imprensa

No mês de dezembro fomos presenteados com a 3ª temporada da série Emily em Paris, da Netflix, que entregou tudo, né? A personagem principal, Emily Coooper, segue com suas confusões, situações cômicas e um look mais lindo do que o outro. Nós amamos, e vocês? O que também chama atenção são as makes baphos usadas pela gata. Demais, né? E o mais legal é que tem maquiagem usada pela personagem mais simples de se fazer do que você imagina.

“A personagem Emily Cooper é um ícone fashion que nos inspira a cada temporada. E uma das grandes marcas são, sem dúvida, as makes impecáveis que ela usa em todas as ocasiões”, relata o maquiador da agência de modelos Max Fama, Royce Beenson. “O mais interessante é que são produções simples de serem feitas. A gente a vê deslumbrante em Paris e acha uma coisa inalcançável, mas é o contrário. Com poucos processos é possível fazer uma produção incrível”, finaliza.

Para você arrasar, Royce Beenson fez este passo a passo inspirado em Emily Cooper, que é possível usar no seu dia a dia, tanto no trabalho, como naquele happy hour com os amigos e até em uma baladinha. Chegou a hora de você brilhar como a personagem.

Passo a passo