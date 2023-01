(Divulgação)

Para muitas pessoas, a sexta-feira 13 é um dia de azar. Para outras, essa já é uma data muito poderosa que pode trazer muita sorte. Mas, e para você? Acha que esse é o momento ideal para fazer um ritual e conquistar aquilo que realmente deseja?

Alguns dizem que é superstição apenas, mas o fato é que a crença na sexta feira 13, para o bem ou para o mal, é forte e engloba várias culturas ao redor do planeta. Algumas pessoas evitam determinados hábitos neste dia, acreditando que dará azar. No entanto, nada é comprovado e não se sabe ao certo de onde surgiu essa ideia.

“Apesar de todas essas crenças de que sexta feira treze dá azar, tem também aqueles que acreditam que ela dá muita sorte. No tarot, por exemplo, a carta de número treze é a carta da renovação. ”, comenta a especialista em esoterismo do Astrocentro, Yara Vieira.

Também na mitologia, diz-se que Zeus se reuniu com outros doze deuses, representando assim a superioridade. Existem pessoas que no dia treze jogam nas loterias, por acreditarem que este dia é de sorte.

Abaixo, a especialista em esoterismo do Astrocentro, Yara Vieira, traz algumas simpatias para serem produzidas neste dia, confira:

A simpatia para o amor na sexta feira 13 com vela de Santo Antônio

Esta é uma simpatia para o amor na sexta feira 13, para o ex voltar ou resolver brigas conjugais. Deve ser realizada em uma noite de sexta feira 13 com sete velas vermelhas, acenda as sete velas aos pés de Santo Antônio e fale sete vezes (em voz alta) o nome da pessoa que quer de volta. No dia seguinte, com as velas derretidas por completo, jogue no lixo os restos e agradeça a Santo Antônio pela graça recebida.

A simpatia para o amor na sexta feira 13 com anéis

Amarre uma fita com o seu nome e o nome da pessoa amada escrita nela em dois ou mais anéis que você usa regularmente. Coloque em um pires branco junto com as pétalas de uma rosa vermelha.

Estique a mão sobre o pires e faça a oração para sexta-feira 13: “Deus misericordioso, criaste o amor para dar às pessoas. Não permita que o meu coração machucado volte a sofrer. Olhai por mim e por todos aqueles que sofrem por alguém. Traga o meu amor de volta, ainda mais apaixonado, para que sejamos felizes para sempre. Amém! ”.

Feita a oração, jogue as pétalas e a fita no lixo, e use os anéis como já usava antes.

A simpatia para o amor na sexta feira 13 com plantas

Escreva o nome do seu amor em um papel branco, dobre e enterre em um vaso de planta, dizendo o nome da pessoa e pedindo que ela retorne para você. Regue essa planta todos os dias mentalizando o rosto e nome da pessoa.

