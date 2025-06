Shopping promove Arraiá K-Pop e promete movimentar fim de semana em Londrina, no Norte do Paraná (Divulgação)

Sai a tradicional quadrilha e entra o K-Pop no Arraiá diferente que está programado para o próximo fim de semana, 5 de julho. Das 13 às 18 horas, o Londrina Norte Shopping promove uma tarde, com apresentações em grupo e performance solos. O Shopping fica em Londrina, no Norte do Paraná.

Arraiá K-Pop em Londrina

Durante o Arraiá K-Pop, além de brincadeiras típicas de festejos juninos, serão realizados jogos como Acerte a Lata, Jogo da Argola e Bingo. A participação do público é gratuita, mas deve ser confirmada com a retirada de ingresso através do aplicativo do shopping.

Também haverá apresentações cover e lojinhas temáticas.

“Sou uma das responsáveis pelo K-TIME, organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover eventos interativos para a comunidade de Londrina e região que se interessa pela cultura do leste asiático, com foco na música popular coreana, suas tradições e costumes”,

explica Vanessa Harumi. De acordo com ela, o Arraiá K-pop é voltado para toda a família, assim como todas as festas temáticas organizadas por eles em datas comemorativas como Carnaval e Halloween.

O Arraiá K-Pop terá ainda o Random Play Dance, uma atividade coletiva animada e interativa.

“Músicas de K-pop tocam de forma aleatória e, quando a coreografia começa, quem souber os passos entra no centro e dança. É uma experiência que une diversão, expressão e comunidade”, afirma Vanessa.

Programação do Arraiá K-Pop

Além disso, o evento terá apresentações de grupos e solistas, que prepararam performances pensadas com carinho para o público. A programação inclui Amethyst, Ana Nunes, Aurora, Lena, Bubblegum e Lilyz das 13h30 às 14h30, e Supernatural, Isah, FAN!CY, Juh, V3RITY, HYGGE das 16h30 às 17h30.

O clima junino pede ainda brincadeiras típicas como Acerte a Lata, Jogo da Argola e Bingo, garantindo momentos de diversão durante o intervalo das apresentações. A participação no bingo é paga e deve ser comprada à parte, com a organização. Haverá distribuição de prêmios.

Além disso, também terá correio elegante. “Como em todas as nossas edições temáticas, incentivamos tanto os participantes e o público a entrarem no clima da festa com trajes típicos: botas, cintos e capricho na maquiagem, sem esquecer do respeito e do bom senso, já que nosso público inclui crianças e famílias.”

Londrina Norte Shopping

O Londrina Norte Shopping é o maior centro de compras, serviços e lazer da zona norte de Londrina e um dos maiores da cidade, localizado na R. Américo Deolindo Garla, 224. Fundado em 2012, possui 32.678,29 metros quadrados de área bruta locável e atua com 180 operações entre âncoras, megalojas, lojas satélites, quiosques e empreendimentos gastronômicos.

O estacionamento é gratuito de segunda a sexta até às 14h (exceto feriado). Após esse horário e aos finais de semana, tarifa única de R$ 8, podendo ser paga também pelo aplicativo. São 1.748 vagas, sendo 1.484 para carros e 264 para motos. O empreendimento funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.