Nem todo mundo consegue descansar o necessário nas férias para recuperar a energia e a disposição. Dependendo do grau de cansaço, estresse ou estafa, o recesso de fim de ano não é suficiente no resgate da saúde emocional. A fadiga crônica, por exemplo, requer bem mais do que alguns dias de descanso e exige mudança de hábitos.

Desde o início da pandemia, mais da metade dos brasileiros vem relatando piora na saúde mental e no bem-estar. Para quem apostou todas as fichas nas férias de verão, a sensação pode ser frustrante. A boa notícia é que não são necessários grandes investimentos para aliviar o estresse e encarar 2023 com mais ânimo.

A psicóloga Daniela Jungles, supervisora do Serviço-Escola de Psicologia do UniCuritiba – instituição que faz parte da Ânima Educação, uma das maiores organizações educacionais de ensino superior do país – explica o que as pessoas devem fazer para manter a mente saudável.

“Não é fundamental fazer longas viagens de férias para se sentir relaxado. Pelo contrário, a correria de fim de ano, os destinos turísticos lotados e os congestionamentos podem aumentar o estresse. Quem cria grandes expectativas pode se decepcionar. A dica é aproveitar qualquer tempo livre durante o ano para higienizar a mente”, ensina.

Hobby como aliado da saúde mental

Renata Mikoszewski, professora do curso de Psicologia do UniCuritiba, lembra que manter um hobby contribui para a saúde mental. Ela recomenda, inclusive, que as pessoas levem os hobbies tão a sério quanto outras atividades rotineiras. “Os hobbies são excelentes aliados para o equilíbrio emocional, mas, para surtir efeito, devem ser uma prioridade”, avisa.

De acordo com a psicóloga, o hobby é algo que as pessoas realmente gostam de fazer, sentem motivação e prazer. “O trabalho e o estudo são compromissos obrigatórios. Já o hobby satisfaz nossos desejos e vontades pessoais e, por isso, se torna prazeroso e terapêutico.”

Mestre em Docência, Renata explica que as atividades intelectuais como ler, escrever ou ir ao cinema não são as únicas a contribuir com a saúde mental. A lista de prazeres que aliviam o estresse e mantêm o ânimo envolve qualquer atividade feita por vontade e inspiração próprias, como cozinhar, fazer artesanato, pintar, cuidar do jardim e tantas outras opções.

“Os hobbies também ajudam na socialização e, ao se envolver em um grupo de pessoas que compartilha dos mesmos gostos, fica mais fácil relaxar e se sentir bem. Até quando aprende algo novo a pessoa se distrai, se diverte e se supera”, diz.

Dicas para tornar o ano “mais leve”

Não é necessário ter longas férias para relaxar. Algumas atitudes simples adotadas ao longo do ano ajudam a reduzir o estresse e tornar a rotina mais prazerosa:

1. Não romantize a sobrecarga de trabalho. Nos finais de semana e feriados, descanse.

2. Faça atividades gratificantes: passeie ao ar livre, leia um livro, maratone uma série, passeie ao ar livre.

3. Abra mão de controlar tudo. Defina prioridades e responsabilidades. Não queira organizar ou administrar tudo ao mesmo tempo. Aprenda a dizer não e respeite seu tempo.

4. Lembre-se que as redes sociais raramente traduzem a realidade. Ninguém tem uma vida perfeita, sem limitações ou frustrações. Ainda que as pessoas só postem bons momentos, não se compare nem se iluda.

5. A melhor maneira de superar a exaustão mental é descansando, saindo da rotina e tendo uma atitude diferente em relação às obrigações diárias.

6. Inspire-se em pessoas que conseguiram superar as adversidades com um olhar positivo para a vida.

7. Priorize a qualidade do sono. Adote estratégias de relaxamento antes de dormir.

8. Estimule seu cérebro positivamente e não sofra por questões que estão fora do seu alcance.

9. O tempo necessário para o relaxamento completo depende do quão cansado você está, do seu tipo de trabalho, da sua personalidade e das dificuldades vivenciadas no dia a dia. Aproveite cada minuto de folga para se desconectar da rotina.

10. Se o esgotamento mental persistir, não deixe que ele se transforme em uma patologia como depressão ou síndrome do pânico. Se perceber fadiga excessiva, distúrbios do sono, irritabilidade, baixa concentração ou falta de motivação, procure ajuda especializada.