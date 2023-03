Divulgação/Assessoria de Imprensa

As flores são sempre lembradas nas datas mais especiais, envolvendo principalmente as mulheres. A comemoração do Dia Internacional das Mulheres, em 08 de março, é uma dessas ocasiões que faz aumentar o interesse e a busca pelas flores em todos os lugares.

Cada flor possui um significado especial para expressar diferentes sentimentos. A rosa vermelha, por exemplo, é associada ao amor romântico, enquanto a margarida representa a inocência e a pureza. As flores são ainda desejadas para a decoração de espaços, tornando-os mais agradáveis e acolhedores, transmitindo harmonia, serenidade e paz.

No leilão da última quarta-feira, 1 de março, dia considerado como pico de venda do Dia Internacional da Mulher, foram comercializados cerca de 6 mil carrinhos no Klok, o famoso leilão reverso de flores e plantas da Cooperativa Veiling, em Holambra. A cooperativa, fundada em 1989, é o mais completo centro de comercialização de flores e de plantas ornamentais do Brasil.

Os produtos mais procurados na data foram as orquídeas, com 1.179 carrinhos, e as rosas, com 313 carrinhos, tanto de corte quanto na versão flor de vaso. Para impulsionar a venda de outros produtos, alguns cooperados investiram em embalagens comemorativas.

Em Holambra, a 135 km da capital paulista, será realizada neste ano a 40ª edição da Expoflora, a maior exposição de flores da América Latina, de 25 de agosto a 24 de setembro, às sextas-feiras, sábados e domingos, e no feriado de 07 de setembro, das 09h00 às 19h00.

Na programação especial deste ano a Expoflora vai apresentar ao público mais de 4.000 variedades de 300 espécies de flores e plantas ornamentais, numa ampla exposição de arranjos florais e mostra de paisagismo e decoração.

A organização do evento se prepara para receber durante o período um público de mais de 400 mil visitantes em busca de beleza, gastronomia, música e diversão. O evento vai homenagear também o aniversário de 75 anos da imigração holandesa para Holambra, proporcionando muitas atrações e lazer para toda a família.

Brevemente a organização do evento iniciará as vendas dos ingressos para a Expoflora. Para mais informações sobre o evento e a lista de espera para a compra de ingressos, acesse: www.expoflora.com.br