(Lucília Guimarães/SMCS)

Que tal se tornar mais saudável em 2023? Curitiba tem uma boa estrutura de locais para prática de esportes, espalhada pelos bairros da cidade, que são um convite para tornar a atividade física um hábito. Uma prova disso é que a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), órgão que coordena os programas de esportes e lazer da Prefeitura, vai abrir inscrições a partir de 25 de janeiro para mais de 82 modalidades, nas 10 regionais administrativas de Curitiba.

“Começar a prática de uma atividade é fundamental para melhorar a saúde e a qualidade de vida. Em 2023 estamos incentivando e por que não, desafiando todos os curitibanos a praticar um esporte. O importante é se movimentar e ser feliz”, disse o secretário Carlos Pijak Junior.

A Prefeitura oferece a oportunidade da prática – regular e gratuita – de esportes e atividades físicas em diversas modalidades, também inclusivas, às comunidades do centro e de todos os bairros de Curitiba.

Entre elas estão hidroginástica, natação, ginástica, zumba, alongamento, musculação, basquete, pilates, surf, ciclismo, circo, skate, handbeach, handebol, escalada, escalada esportiva, badminton, bocha, xadrez, yoga; além de basquetebol ou tênis em cadeira de rodas, futsal 5 (de cegos), bocha adaptada, em turmas exclusivas para Pessoas com Deficiência – PcD.

A oferta de práticas esportivas gratuitamente está alinhada ao Curitiba Viva Bem, política pública da Prefeitura da capital a favor do cidadão.

Lazer e diversão

Lazer e diversão têm para toda família. Nos Jogos do Piá, a diversão é aberta e gratuita para a família inteira, à base de brincadeiras tradicionais, realizadas ao ar livre. Esses eventos, são a oportunidade para aproximar as diferentes gerações, que podem se divertir juntas, em parques e praças de Curitiba.

Os mais velhos podem se lembrar dos tempos em que as brincadeiras eram nas ruas, e meninas e meninos poderão aprender a se divertir com que seus pais, avós e até bisavós se divertiam na infância.

Os Jogos do Piá fazem parte do programa Lazer Curitiba e incluem atividades como empinar pipa, andar de carrinho de rolimã ou em perna de pau; disputas de rolar bolinha de gude, de futebol de botão, de rodar pião, de pular amarelinha, de bets.

Bailes da Melhor Idade

Dançar faz bem para corpo e pra alma. O Programa Dança Curitiba promove os Bailes da Melhor Idade todos os anos para oportunizar momentos de lazer e descontração ao segmento da terceira idade, além de proporcionar o bem-estar físico, social e psicológico, beneficiando a saúde.

Inclusão no esporte

Em Curitiba as pessoas com deficiência não são esquecidas. Quem possui qualquer deficiência, física, cognitiva ou sensorial também pode começar a praticar esporte. A Smelj disponibiliza aulas de Basquetebol ou Tênis em Cadeira de Rodas, Futsal 5 (para cegos), Bocha adaptada, em turmas exclusivas para Pessoas com Deficiência – (PCD).

Além disso Centros Especializados no Paradesporto, como o Centro de Esporte e Lazer Vilas Oficinas e o Centro de Esporte e Lazer Xaxim / Vereador João Derosso estão disponíveis para os curitibanos.

Correr é saudável

Corridas queimam calorias e fazem bem à saúde, desde que sejam respeitados limites pelos praticantes. O calendário anual de corridas de rua da Prefeitura de Curitiba, para 2023, inclui os tradicionais circuitos organizados tanto pela Smelj, como por entidades privadas, e serão inclusivos.

As primeiras provas acontecem a partir de março e vão até pouco antes do Natal.

São eventos nas categorias adulto e infantil, também abertos à participação de pessoas com deficiência física, intelectual e visual, além de TEA (para pessoas do espectro autista), com percurso de 5 ou 10 km. Todos com inscrição gratuita.

Quem pensa um desafio um pouco maior pode se preparar para a maratona Internacional de Curitiba que vai acontecer no dia 15 de novembro.

“São mais de 82 modalidades de esportes oferecidas pela Smelj nas 10 regionais da cidade e nós estamos esperando todos de braços abertos”, concluiu Pijak.