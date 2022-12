Divulgação/Assessoria de Imprensa

De acordo com a astrologia, o ano de 2023 trará um aumento de vitalidade, animação, e a necessidade de se pesar prós e contras de absolutamente tudo. “Pode até haver alguma contradição no ar, mas isso é parte dos compromissos do ano. Será uma oportunidade de colocar a vida de volta nos trilhos”. É o que revela Denny Heide, astrólogo e terapeuta sensitivo de Meu Astro.

Denny – que previu a vitória eleitoral do ex-presidente Lula em maio de 2022 – assina as previsões para 2023 e explica como chega a essas conclusões com base astrológica.

“Eu trabalho com a análise e comparação de vários mapas astrais nas previsões: a Revolução Solar – que é o aniversário astrológico do país – a energia da hora da virada (Réveillon), e a entrada do Sol no grau zero de Áries”, explica o profissional, que também é jornalista.

O Que Podemos Esperar de 2023?

O primeiro trimestre de 2023 apresenta uma transição entre as energias planetárias, que vão se fixar definitivamente a partir das 18h24m do dia 20 de março, quando se inicia o Ano Novo Astrológico.

O profissional explica uma possível mudança nos ânimos dos brasileiros. “Até março, nós estaremos ainda sob uma energia de limitação, tentando administrar a sensação de aperto, de demora. Temos grandes desafios pela frente.”, diz.

Em termos astrológicos, 2022 é um ano fixo – que apresentou dificuldades de mudanças – e regido pelo planeta Mercúrio, que fala de interação, embates, troca de ideias e blefes.

Já 2023 apresenta contradições energéticas. Será um ano cardinal, que marca inícios e atividades com foco no futuro. Mas terá a energia da Lua, que representa um retorno ao passado, às tradições. A Lua traz também a instabilidade, os ciclos repetitivos e mudanças rápidas, inclusive de humor.

“Estaremos todos mais sensíveis, mediúnicos e receptivos às influências externas. O que pode ser uma bênção ou uma maldição”, alerta Denny.

O Ano da Lua

Energeticamente, a Lua abre um portal para o passado, reforçando aquilo que já foi aprendido e que está em nosso inconsciente coletivo. No Mapa Astral Natal, o satélite natural da Terra é a representante da mente, da nossa mãe e dos instintos reprimidos.

A Lua rege a instabilidade emocional. Mas fora das artes esotéricas, a astronomia também reforça a importância do astro para nossa vida terrena.

“Basta observar as quatro fases lunares e entendemos o porquê ela é instável. Durante 28 dias, ela transita pelos 12 signos. E quando fica mais próxima à Terra exerce uma pressão atmosférica maior que estimula desde o crescimento das unhas, cabelos, a cheia das marés e até aumenta o número de partos”, explica.

Mas se a Lua é o passado, o Sol representa o presente. E esse astro também irá influenciar nossas vidas aqui no Brasil. “O Sol começou a reger o nosso Mapa Astral a partir de novembro de 2022 e continuará pelo próximo ano. Por isso mesmo, os eclipses serão tão importantes, já que representam a interação entre os dois astros”.

Astrologicamente falando, um eclipse sempre mexe com energias poderosas e mostra um desequilíbrio entre Sol e Lua, consciente e inconsciente, presente e passado, masculino e feminino, razão e emoção. “O eclipse altera a ordem natural das coisas e desperta energias problemáticas e que podem reverberar durante seis meses”.

Em 2023, estão previstos quatro eclipses significativos nas constelações do Carneiro (Áries), da Balança (Libra). Além do Touro e do Escorpião, o eixo do Ascendente e Descendente no mapa astral do Brasil. “Esses quatro signos zodiacais serão mais afetados, além de Leão e Câncer”.

Facilidades e Oportunidades

O ano pode ser muito bom para quem quiser estudar e se preparar, já que concentra uma boa parte dos planetas em signos de Terra, que representam a necessidade de disciplina e autoridade sobre a própria vida.

Então será ótimo para quem quer aprender a cozinhar melhor, desenvolver habilidades manuais, artesanato, trocar de profissão, reciclar os estudos, adquirir novas informações. “Querer aprender algo novo é ótimo e ajuda a criar neurônios, novas sinapses, conexões neuronais. Bom para o cérebro e para manter a nossa capacidade e jovialidade”.

Desafios e obstáculos

Denny garante que não é momento para improvisos ou para se deixar levar pelas emoções. “A dobradinha Sol e Lua demanda uma grande perspicácia para que a gente consiga se manter em equilíbrio.

Pessoas que costumam reagir emocionalmente à vida poderão cometer excessos. Muitos casos de perturbações psíquicas e problemas advindos de ciúmes estão previstos, infelizmente”.

Mulheres em 2023

O ano será excelente para as mulheres que apostarem em uma estratégia clara e definida. E que queiram melhorar os pontos fracos de sua personalidade. “Será preciso equacionar razão e emoção evitando extremos, já que a Lua desencadeia uma série de distúrbios psicossomáticos, além de problemas estomacais e retenção de líquidos”.

Entretanto, as mulheres autônomas, seguras, fortes e poderosas terão mais chances de sucesso em todas as áreas. Mas é preciso evitar a guerra entre os gêneros. Em 2023, estabelecer parcerias será fundamental, afirma Denny.

Homens em 2023

Já os homens precisarão reforçar a capacidade de agir diplomaticamente, com base em argumentos e menos em força física. Profissões que usam a tecnologia e a razão podem trazer mais oportunidades.

Deve-se evitar qualquer tipo de conflito profissional, além de acusações no horário do expediente. O machismo não será tolerado. “Os brasileiros precisarão de paciência, cautela e calma. Aprender com os mais idosos será estimulante e produtivo para os mais jovens”, diz.

Família

Será um ano de ajustes, para romper com o egoísmo, o excesso de individualidade e pensar no coletivo. Durante todo o ano, precisaremos olhar para as outras pessoas com um olhar materno e compassivo.

Essa empatia abrirá portas a todos. Menos julgamento e mais acolhimento serão as palavras de ordem ditadas pela Lua de Peixes, que passa a nos influenciar mais fortemente ao final do primeiro trimestre de 2023.

Espiritualidade (Energias Intrusas)

O esotérico prevê, ainda, algumas interferências energéticas, já que a Lua também fala da nossa percepção extrassensorial e sensibilidade. E será preciso encarar uma série de inimigos energéticos e espirituais também. O que podemos fazer acionando o nosso anjo da guarda, independentemente de qualquer orientação religiosa.

“O ano de 2023 representa um retorno ao nosso passado, um mergulho em lembranças e traumas que estão no nível de nossa alma. Precisaremos decidir o que fazer com esse material represado. É a separação do joio e do trigo. Por isso é indicada uma Cura Interior, um Alinhamento Energético”, ressalta.

Economia e Dinheiro

Para o Brasil, será um ano de poupar, equilibrar contas e gastos e utilizar os recursos com bastante cuidado. Nada de querer ganhos estratosféricos, ou mirabolantes. Bom momento para investir no aprendizado, em cursos, viagens curtas e pequenos prazeres, com cautela.

“Na hora da virada, a Lua, regente do ano, estará sob as vibrações de Touro, que é uma constelação que representa os gastos controlados, a importância do conforto e da paciência”.

Trabalho e Carreira

Para quem deseja uma oportunidade, é preciso ser flexível, ter mais de um emprego ou manter duas ou mais fontes de renda. Se for preciso se aperfeiçoar, os cursos técnicos e rápidos terão prioridade. “O ano pede dedicação total à carreira. Quem mergulhar mais profundamente, terá mais chances de êxito”.

Amor

As relações amorosas – principalmente os casamentos – podem passar por crises ou rompimentos bruscos. Pessoas do passado tendem a retornar misteriosamente e sem explicação. Quem está solteira(o), pode buscar um romance com alguém de outra cidade ou país.

“Outras formas de se relacionar ficarão mais constantes e serão colocadas em pauta. Teremos muitos namoros virtuais, pessoas novas nos aplicativos de relacionamentos, amizades coloridas, namoros ou casos extraconjugais, fantasias sexuais, romances ou aventuras rápidas”, diz.

Dica extra para conseguir uma companhia: “A Lua representa da vida noturna. Então, saia à noite, aproveite os raios lunares. Mas evite sair na fase minguante”, ensina Denny.

Saúde

Precisamos ter cuidado com nossos deslocamentos a pé, de carro ou bicicleta, evitar batidas ou fraturas na região das pernas, dores nos ossos, além de problemas cardiovasculares e retenção de líquidos.

O estômago pode sofrer com as emoções em desequilíbrio. “Lilith, que representa a rebeldia no Mapa Astral, ressalta que qualquer descontrole emocional cobrará um preço altíssimo da nossa saúde”, alerta.

Sorte Para Cada Signo

O signo de Áries será um dos mais beneficiados com a sorte, já que Júpiter – o grande benéfico – ficará nesta constelação. Será um ano espiritual para Touro, que terá uma forcinha do destino para conseguir seus objetivos. Além de ter de administrar imprevistos e situações inexplicáveis pela razão.

Gêmeos precisa ter cuidado com o excesso de ansiedade, focar no trabalho e evitar brigas e opositores. Já Câncer terá de vencer a imaturidade emocional e trabalhar conflitos com a maternidade ou com a figura materna, seja ela viva ou falecida.

Leão terá o foco sobre si, mas também precisará iniciar um novo ciclo, caso queira novidades. E tem mais: dependerá muito da ajuda alheia. O mesmo vale para o signo de Virgem.

Libra vai ter boas oportunidades de relacionamentos e pode firmar parcerias ou sociedade. Escorpião pode ter oportunidade de curar-se de doenças e conseguir um novo emprego ou promoção na carreira.

Sagitário, por incrível que pareça, precisará lidar com as responsabilidades e problemas na residência e nos relacionamentos, mesmo que haja a vontade de sumir. Já Capricórnio vai ter uma oportunidade de vencer as limitações de autoestima e buscar uma nova paixão, seja física ou psicologicamente. As emoções estarão intensas.

Aquário precisará de um tempo de reflexão, e isolamento. Terá vontade de se retirar e ficar em silêncio, mesmo que tenha uma relação estável. Terá de vencer a sensação de cansaço. E Peixes pode ter propostas de casamento, mas precisa ter cuidado com as ilusões nessa área.

Ritual de Renovação Energética Para 2023

Você vai usar a força da Lua, do Sol e da Água. O Sol é o astro com grande poder no Zodíaco e é o responsável por manter a vida na Terra. A Lua, nosso satélite natural, vai trazer a força da intuição para guiar seus passos. Já a água – condutor universal – é essencial à vida humana e vai captar e armazenar toda a energia emanada pelo Sol e Lua.

Ingredientes:

Um recipiente com água mineral ou filtrada;

Um papel;

Lápis.

Modo de fazer:

Encha uma garrafa, jarra ou copo de vidro com água filtrada ou mineral. Pegue um pedaço de papel e escreva seus desejos a lápis. Coloque esse papel embaixo do recipiente com água.

Em uma noite de Lua Cheia, coloque o recipiente e deixe-o à luz da Lua. O ideal é que fique, no mínimo, por 12 horas. No dia seguinte, você vai deixar esse mesmo recipiente em um lugar iluminado pela luz solar por mais 12 horas.

Após 24 horas de energização, beba essa água aos poucos, pensando no seu desejo. Peça a força aos astros do Zodíaco. Concentre-se no poder que emana do Universo. Você pode repetir esse ritual quantos dias quiser. E você pode beber essa água na hora da virada. Também é possível tomar um banho energético com essa água.

Hora da virada

No Brasil, na hora da virada, o signo que estará no horizonte é Libra, que representa a interação, o outro. E por isso o brasileiro gosta tanto de comemorar e de se abraçar no Réveillon. Este ano especificamente vamos nos sentir como alguém que tira o pé de um sapato apertado ou desabotoa um botão prestes a estourar. A sensação de alívio pode ser imediata já nos primeiros minutos de 2023.

Pode haver uma descontração, uma explosão emocional e uma vontade incontrolável de rir. “A conjunção de Mercúrio, Vênus e Plutão faz com que algumas pessoas experimentem uma mistura de sentimentos, como riso e choro, principalmente a partir da meia-noite”.

Horóscopo Chinês: Ano do Coelho

A partir de 4 de fevereiro, inicia-se o Ano Novo Chinês, que se baseia em um calendário lunar. Para essa tradição, 2023 é o ano do Coelho, que simboliza paciência e sorte e introspecção. A Bom para equilibrar o caráter daqueles mais impulsivos ou pessoas com a “cabeça nas nuvens”.

De acordo com Denny, o ano será marcado pela necessidade de conversas amigáveis e boas trocas diplomáticas, tanto no nível pessoal quanto entre grandes nações. “Esses diálogos abrirão as portas para oportunidades de negócios, compartilhamento tecnológico e proteção ambiental”.

Em resumo: pensando duas vezes antes de agir, você conseguirá cumprir todos os seus planos com mais chance de sucesso. E 2023 será um ano de conquistas, exatamente como você certamente merece. Vamos em frente!