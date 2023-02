Hully Paiva/SMCS

Depois da programação especial de verão em janeiro e fevereiro, a partir deste fim de semana as tradicionais atividades de lazer e diversão em ruas, alamedas, avenidas e parques promovidas Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) nas regionais de Curitiba.

Confira a programação gratuita e divirta-se com toda a família:

SÁBADO (25/2)

Regional Tatuquara

Das 10h às 18h, a Rua de Lazer da Regional Tatuquara acontece na Rua Altino Lemes da Silveira com atividades recreativas e de lazer, promovendo a participação da comunidade. As atividades são ofertadas para o desenvolvimento humano e educacional.

Regional CIC

Na CIC tem Lazer no Bairro na Praça Central Vila Nossa Senhora da Luz (R. Davi Xavier da Silva, 451) a partir das 13h. Será uma tarde de atividades recreativas com a participação da comunidade.

Regional Boqueirão

O CEL Vereador João Derosso do Xaxim (Rua Ana Lopos Canet, 4) e o Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão) estarão abertos para a comunidade, com empréstimos de materiais esportivos, quadra poliesportiva, oferta de atividades recreativas, como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, torneio de tênis de campo e voleibol. As atividades começam às 8h e vão até as 17h.

Já no Hauer, das 14h às 17h, na Praça Alfredo Hauer (R. Padre Dehon, 702), tem atividades esportivas, recreativas e de lazer, como jogos gigantes e perna de pau, e também empréstimos de materiais esportivos. No caso de chuva o evento será cancelado.

Regional Matriz

No sábado, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com várias atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Regional Pinheirinho

A Praça Zumbi dos Palmares (R. Lothario Boutin, 289), das 10h às 17h, também vai receber o Lazer no Bairro. O evento conta com atividades jogos gigantes, brinquedos, empréstimo de materiais para a população.

DOMINGO (26/2)

Lazer no Parques

Das 14h às 18h, a diversão será em sete pontos de Curitiba: parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, na Praça Afonso Botelho, Passeio Público e também no Parque Yberê, no Campo de Santana.

No Barigui, as atividades serão no gramado ao lado do Salão de Atos. No Parque Náutico, vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. No Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Passeio Público, em frente ao Coreto Digital. No Lago Azul, no campo de futebol. No Parque Yberê, as atividades serão feitas próximo da pista de skate e das quadras de areia.

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas, entre outras atividades.

Regionais Matriz

Nas Arcadas do São Francisco tem o Lazer nas Arcadas, ao lado da Feira do Largo da Ordem, das 9h às 13h, para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.

Regional Pinheirinho

A Praça Zumbi dos Palmares (R. Lothario Boutin, 289), das 10h às 17h, vai sediar novamente o Lazer no Bairro. O evento conta com brincadeiras diversas e empréstimo de materiais esportivos, com o objetivo de proporcionar à comunidade a utilização do espaço público.