A autoconfiança é uma poderosa habilidade para enfrentarmos os desafios e termos sucesso nos nossos objetivos.

A psicóloga, especialista em neurociência, mestre em comunicação e CEO da Eleve Consulting, Shana Wajntraub, destaca que há várias estratégias que podem te ajudar a aumentar sua autoconfiança.

A primeira delas é treinar. Isso significa reforçar suas competências e habilidades por meio de prática, estudo e preparação adequada. Ao se sentir mais confortável e confiante em relação a algo, você estará mais apto a enfrentar os desafios pessoais e profissionais.

O estudo “Building Self-Confidence: A Self-Efficacy Approach” de Jerrell C. Cassady, para dar um exemplo, explora estratégias para aumentar a autoconfiança, com foco na teoria da autoeficácia. O autor sugere que a autoconfiança pode ser aumentada através da identificação e gerenciamento de pensamentos negativos, da definição de metas realistas e alcançáveis e da busca por feedback construtivo. Além disso, o estudo destaca a importância da prática e da exposição gradual a situações desafiadoras. Através dessas estratégias, indivíduos podem construir uma autoimagem positiva e desenvolver confiança em suas habilidades e capacidades.

Além disso, é importante ampliar o autoconhecimento para identificar os seus eventuais sabotadores, gerenciar as suas emoções como o medo, pois quando intensificado pode atrapalhar a nossa confiança frente aos desafios. Claro que a preparação é um ponto importante como um segundo passo. Quanto mais conheço e prático mais tenho a tendência a me sentir confortável com um tema”, menciona Shana Wajntraub.

A psicóloga também comenta que a autoconfiança não é apenas uma questão de conhecimento e preparação. Também é importante desenvolver a autoestima e exercitar a autocompaixão.

“Desenvolver a autoconfiança é um processo que envolve treino, preparação, conhecimento, amor-próprio, diálogo e reflexão. Ao seguir essas estratégias e técnicas, você estará mais apto a se sentir confiante em suas decisões, ser assertivo em suas ações e enfrentar os desafios inerentes da vida.” Finaliza Shana Wajntraub.