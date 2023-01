Divulgação/SMCS

A Prefeitura de Curitiba conta com três frentes de obras simultâneas de implantação de novas calçadas e recuperação viária, sob a coordenação da Secretaria do Governo Municipal (SGM), nos bairros Cajuru, CIC e Santa Felicidade.

“As equipes contratadas pelo Governo Municipal têm atuado fortemente em intervenções de manutenção urbana, com melhorias no pavimento, microdrenagem e roçada e também no suporte ao andamento do Programa Caminhar Melhor, uma prioridade desta gestão para atender às demandas por vias e calçadas acessíveis”, observa o Superintendente de Manutenção Urbana da SGM, João Carlos Vidal Filho.

Calçadas acessíveis

Como parte do programa Caminhar Melhor, as intervenções somam 2,6 km de extensão em trechos de ruas importantes dessas regiões. Os trabalhos estão sendo executados por equipes contratadas pela SGM sob a supervisão da Superintendência de Manutenção Urbana do Governo Municipal. Os projetos viários e dos passeios foram desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

No Cajuru, novas calçadas estão em implantação e está sendo recuperado o pavimento da Rua Niterói, ao longo de 1.760 metros de extensão, entre a Rua Trindade e a BR-277. A via forma o binário com a Rua Sebastião Marcos Luiz e é eixo de ligação importante do bairro.

No CIC, as obras de novas calçadas e recuperação viária estão sendo realizadas num trecho de 500 metros da Rua Léa Moreira de Souza, entre as ruas Pedro Gusso e Schirley Solange Mantovani.

Em Santa Felicidade, a Rua Zem Bertapelle, no trecho entre a Via Vêneto e a Escola Vinhedos, e a Via Vêneto, entre a Zem Bertapelle e a Madre Cléa Merloni, estão ganhando calçada acessível e melhorias no pavimento ao longo de 400 metros. A intervenção atende a solicitação dos alunos do ensino fundamental da Escola Vinhedos feita ao prefeito, para atendimento a duas crianças portadoras de deficiência que fazem o trajeto do Terminal de Santa Felicidade à Escola.