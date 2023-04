José Fernando Ogura/SMCS.

Mais novo espaço da Fundação Cultural de Curitiba, o Teatro da Vila, na Vila Nossa Senhora da Luz (CIC), oferece cursos variados para a comunidade, com balé, danças urbanas, teatro e canto.

As aulas de teatro e balé têm turmas em diversos horários, com mensalidades no valor de R$ 60. As aulas de danças urbanas e dos programas MusicaR, para crianças, e Nosso Canto, para adultos, são gratuitas.

Teatro

O objetivo do curso é desenvolver a expressão corporal trabalhando com jogos teatrais e improvisações. São duas turmas: uma para o público infanto-juvenil (7 a 14 anos), com aulas às terças-feiras, às 14h30, e outra para adolescentes e adultos (a partir de 15 anos), às terças-feiras, às 16h.

Balé

O curso desenvolve aulas lúdicas e bem divertidas na técnica do balé clássico. As aulas são abertas para todos os públicos, desde os 4 anos de idade, e acontecem às quartas-feiras em quatro horários diferentes: 9h, 10h, 11h e 13h30.

As turmas são separadas conforme as idades. As aulas das 9h, 11h e 13h30 são destinadas às crianças e as aulas das 10h, para o público adulto.

Danças urbanas

Para o público a partir de 7 anos, o Teatro da Vila oferece gratuitamente o curso de danças urbanas, que ensina técnicas e linguagens de breaking, popping, locking, house e up rocking. As aulas envolvem condicionamento físico, criatividade, expressão corporal e improvisação. São realizadas às quartas-feiras, das 15h às 16h30.

MusicaR

O programa MusicaR, desenvolvido pela Fundação Cultural de Curitiba em todas as regionais da cidade, oferece práticas de iniciação musical para as crianças da regional CIC. Nas aulas, crianças e adolescentes de 7 a 17 anos aprendem noções de percussão corporal, instrumental, canto coral infantil e juvenil.

Os alunos também são estimulados a desenvolver sua percepção e apreciação musical e rítmica, com repertório de músicas brasileiras, internacionais e jogos musicais. As aulas acontecem às segundas e quintas-feiras e contam com quatro turmas: 9h, 10h30, 14h e 15h30.

Nosso Canto

O curso tem aulas sobre fisiologia da voz, impostação e dicção. Durante as aulas são trabalhados repertórios específicos para grupos vocais, de vários gêneros musicais. As aulas acontecem aos sábados, às 19h, para pessoas com mais de 18 anos.

Além das turmas no Teatro da Vila, a Fundação Cultural de Curitiba oferece cursos e oficinas em todas as regionais e em diversos espaços culturais. Confira NESTE LINK.

Serviço: Cursos no Teatro da Vila

Endereço: Rua Davi Xavier da Silva, 451 – CIC

Informações: (41) 3246-6122

Relação completa de cursos da FCC disponíveis no site fundacaoculturaldecuritiba.com.br