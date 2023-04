Júri final do iF Design Award 2023 reuniu renomados especialistas em design de todo o mundo, incluindo os brasileiros Guto Requena e Larissa Abad. (Foto: Divulgação)

O design brasileiro ganhou os holofotes internacionais com a conquista de 68 prêmios no iF Design Award 2023, uma das mais prestigiadas premiações de design de todo o mundo desde 1953. O anúncio dos vencedores foi feito nesta quinta (13), em Berlim, na Alemanha. O número de projetos brasileiros laureados com o selo de excelência internacional em design bateu recorde nesta edição. Entre eles, três ganharam o iF Gold Award, troféu máximo da premiação.

“Este ano o design brasileiro está em festa! Tivemos o maior número de projetos premiados dos últimos anos. Isso só reforça todo o potencial do design brasileiro e gera cada vez mais visibilidade para as nossas empresas”, comemora Letícia Castro, diretora superintendente do Centro Brasil Design (CBD), instituição que representa o iF Design Award no Brasil.

A cerimônia de entrega dos prêmios — o iF Design Award Night — será na noite de 15 de maio de 2023 em um dos mais modernos teatros da Europa, o Friedrichstadt Palast, em Berlim. “Nosso país será destaque na cerimônia de premiação, especialmente pelos três projetos que receberam o prêmio máximo, o iF Gold Award”, aponta a diretora do CBD.

Destaques brasileiros

A designer curitibana Luiza Nery foi uma das vencedoras do iF Gold Award, na categoria de Design de Serviço, pelo desenvolvimento do app do programa Câmbio Verde. Por meio dessa iniciativa da Prefeitura de Curitiba, moradores podem realizar a troca de materiais recicláveis por frutas e verduras produzidas na região. O app integra a estratégia digital para aumentar o alcance e o engajamento da população com a troca sustentável.

Outro projeto brasileiro laureado com o principal prêmio do iF Design Award é o site do podcast Cova Medida, programa da Rádio Labuta. Premiado na categoria User Interface (UI), o site foi desenvolvido pelo estúdio carioca Café.art, que além do iF Gold, teve outros quatro projetos premiados nesta edição do iF Design Award.

O Cova Medida conta 31 histórias de trabalhadores, indígenas e ambientalistas silenciados pela violência e pela impunidade no interior do território Brasileiro. O projeto pode ser conferido pelo público em reporterbrasil.org.br/covamedida.

Na categoria de Arquitetura de Interiores, o destaque nacional ficou por conta do projeto de interiores da Residência DN, desenvolvido pelo escritório de arquitetura BC Arquitetos. Localizada no bairro de Jardins, em São Paulo, a residência que teve o projeto premiado com o iF Gold Award foi concluída em 2020, ano em que também foi destaque no site Archdaily. As fotos do projeto podem ser vistas no site oficial do BC Arquitetos.

Brasileiros integram júri final do iF Design Award 2023

A escolha dos premiados foi feita por 133 especialistas em design renomados de 20 países, após três dias de intensas avaliações na capital alemã. “O iF Design se trata de reunir pessoas de todos os lugares que amam design e que sabem que design é resolver problemas”, avalia o arquiteto e designer brasileiro Guto Requena, que representou o Brasil no júri ao lado de Larissa Abad, especialista em Design de Produtos no Grupo Boticário, e de Patrick Speck, design leader da LIXIL Global Design (EMENA).

“Todos os anos, o júri final é a parte mais emocionante e inspiradora do iF Design Award. Não apenas para a equipe do iF, mas também para nossos jurados de todo o mundo. Estou orgulhoso da nossa equipe que fez isso acontecer nos últimos dias, e estou realmente ansioso pelo iF Design Award Night em meados de maio em Berlim”, afirma Uwe Cremering, CEO do iF Design.

A edição deste ano do iF Design Award teve quase 11 mil inscrições, de 53 países. Foram 145 projetos brasileiros inscritos, dentre os quais 92 foram finalistas e 68 premiados. Em 2022, 30% dos projetos brasileiros inscritos foram premiados. Neste ano, a taxa aumentou para 47%. Os jurados avaliaram cada projeto a partir de cinco critérios: ideia, forma, função, diferenciação e impacto. A partir dessa avaliação foram selecionados os 75 vencedores do iF Gold Award de todo o mundo, incluindo os três representantes brasileiros.