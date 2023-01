Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Praça Central do Shopping Crystal ganhou um espaço para lá de divertido para toda criançada brincar! A atração conta com brinquedos infláveis, mesa de pebolim e monitores para auxiliar os baixinhos em todas brincadeiras. O acesso é totalmente gratuito e permitido para crianças de 03 aos 12 anos.

“As atividades fazem parte das ações de férias do shopping. Além disso, temos diversas operações que estão com programações muito especiais voltadas para o público infantil e a diversão em família”, diz Rafaela da Rocha, coordenadora de marketing do Shopping Crystal.

Confira também outras operações no shopping que oferecem atividades para as crianças aproveitarem nesse período de férias!

Mr. Golf

Para quem gosta de uma atividade diferenciada o Mr. Golf é uma ótima opção! O minicampo pode ser aproveitado por toda família e é recomendado para maiores de quatro anos. O espaço oferece jogadas ilimitadas por apenas R$ 55 reais e há monitores para auxiliar na atividade. O minicampo funciona de domingo a quarta, das 14h às 20h e, de quinta a sábado, das 14h às 22h.

Mini Kart

Único no Brasil, o Mini Kart Radical é uma pista de kart exclusiva para crianças. “Aqui os pequenos vivem uma experiência, desenvolvem habilidades de coordenação motora, noção espacial e espírito esportivo”, conta Nelson Martins, proprietário do espaço. O horário de funcionamento da pista é diariamente das 14h às 20h e podem participar do circuito crianças a partir dos 4 anos de idade, com peso de no máximo 55 kg.

Espaço Maker Mate

A Colônia de Verão da Maker Mate conta com atividades criativas e lúdicas para garantir a diversão das crianças no período de férias. Estão previstas as tradicionais oficinas criativas como o Bot, Design, Pixel-Art, Science, Maker e as atividades lúdicas que incluem contação de histórias, cineminha, brincadeiras, dança e jogos. Todas as atividades desenvolvidas pelas crianças nas oficinas criativas poderão ser levadas a cada dia para casa.

A colônia de verão é destinada às crianças de 3 a 10 anos, divididos por grupos etários. O período de funcionamento é de segunda a sexta-feira até o dia 3 de fevereiro. Horário: semi: das 13h30 às 17h30 e integral: das 8h30h às 17h30.

Espaço Kids Coco Bambu

O espaço Kids do Coco Bambu, localizado no Shopping Crystal, é uma das maiores brinquedotecas em restaurante de Curitiba. O local conta com monitoras especializadas e é equipado com campo de futebol, jogos eletrônicos, games, labirintos e muito mais. É permitida a entrada de crianças de 04 a 12 anos. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 17h às 22h30. Sábado e domingo, das 11h30 às 23h.

Serviço

Shopping Crystal

Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR

Horário: 10 às 22h