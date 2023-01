Sempre chega aquele momento em que a gente quer mudar o visual, seja o corte, a cor ou as duas coisas. Para facilitar a escolha, o especialista no assunto, o hairstylist Eron Araújo, compartilhou quais são as apostas dele para o ano.

Corte reto na altura dos ombros

Queridinho de muitas celebridades por aí, como Kim Kardashian, Selena Gomez e Margot Robbie, o cabelo médio reto, aquele cortado na altura dos ombros, vem com tudo em 2023.

Foto: Shutterstock

“Eu aposto mais no corte reto, pois ele é elegante, democrático e funciona em todos os tipos e texturas, do mais liso ao mais crespo. A base é reta, porém com um leve movimento por cima”, explica Eron.

Franja na altura do queixo

Franjas longas já foram um sucesso em 2022 e no que depender das apostas do profissional, vão continuar com tudo. Eron acredita que a franja na altura do queixo seja uma das mais pedidas nos salões no próximo ano.

Foto: Reprodução | Instagram @laurengeorgethesalon

“É aquele tipo de franja com o aspecto de “já cresceu” depois da cortininha, e também é uma franja mais adulta do que as tradicionais. Acredito que ela venha ser uma aposta muito forte em 2023”, indica.

Repicado longo anos 90

Camadas e mais camadas. Lembra do cabelo da Rachel, da série “Friends”? Ao que tudo indica, 2023 vai ser o ano dele.

Foto: reprodução | Instagram @jucremonez

“É um estilo de corte que funciona para vários tipos de cabelo, que vai do médio ao longo. Porém, eu acredito mais no cabelo longo repicado, que é bem mais a cara dos anos 90”, aposta o hairstylist.

Loiro mel

A gente sabe que o cabelo mel é um dos queridinhos das brasileiras. Ao que tudo indica, quem quer clarear os fios em 2023 tem que apostar no loiro mel.

Foto: Reprodução | Instagram @luis_augustor

“Essa cor é democrática e combina tanto com morenas iluminadas como em mechas mel no cabelo, além de ficar boa em todos os tons de pele”, conta Eron.

Loiro dourado

Quem não quer começar o ano iluminada? Por isso, de acordo com Eron Araújo, uma das tendências fortes de 2023 vai ser o cabelo loiro dourado.

Foto: reprodução | Instagram @luis_augustor

É a cor perfeita para quem deseja fazer luzes ou iluminar. É um tom levemente mais claro que o loiro mel”, diz.

Cabelo caramelo

Para quem quer um cabelo mais claro, mas de um jeito discreto, a dica é investir no cabelo caramelo, que vai arrasar no próximo ano.

Foto: Reprodução | Instagram @luis_augustor

“A cor tem um fundo acastanhado quente com reflexos dourados, garantindo uma mecha super iluminada”, descreve o profissional

Ruivo acobreado

A gente sabe que o ruivo foi uma das cores de maior sucesso em 2022 e a tendência é que toda essa popularidade continue em 2023, principalmente o tom de ruivo acobreado de acordo com Eron.

Foto: Reprodução | Instagram @the_hairdresser

“As nuances naturais são as que prometem fazer sucesso em 2023, como esse tom de cabelo, que combina super com todos os tipos de pele desde que a tonalidade seja controlada”, pondera.

E nas redes sociais, quais são as tendências?

Além das apostas de Eron, a gente também traz quais são as tendências que o Pinterest mapeou para 2023. São elas:

Cabelo colorido

O cabelo colorido vem forte em 2023, de acordo com a plataforma. E não uma cor apenas, mas dois ou até mais tons ao mesmo tempo nos fios. Entre as cores que podem estar em alta no próximo ano estão o azul, o rosa, o lavanda e até cabelos multicoloridos!

Foto: reprodução | Instagram @thallitasergio

Curtinhos

Para quem está pensando em passar a tesoura nos fios, de acordo com o Pinterest, 2023 e o ano certo. Cortes curtos repicados e franjas curtinhas podem ser grandes tendências. Já pensou em experimentar?

Foto: David Fisher/Shutterstock

Sugestão de produtos

Para que os cabelos fiquem bonitos, seja lá a cor e o corte que você tenha, é precisa que os fios estejam bem cuidados.

Para quem quer um cabelo hidratado e com frizz controlado, a nossa dica é começar os cuidados na hora de lavar com Shampoo TRESemmé Blindagem Antifrizz e Condicionador TRESemmé Blindagem Antifrizz.

Compre agora!

Compre agora!

Outro hábito importante, principalmente se você usa ferramentas de calor com frequência, como secador, chapinha e modelador de cachos, é proteger o seu cabelo. Por isso, nossa sugestão é aplicar o Protetor Térmico TRESemmé Blindagem Antifrizz nos fios úmidos, antes de secá-los.

Veja o produto

Fonte: https://www.allthingshair.com/pt-br/cortes-de-cabelo/melhores-tendencias-de-cabelo/