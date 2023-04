Lucilia Guimarães/SMCS

Dados são do Observatório da Atenção Primária Primária à Saúde da Umane com base em informações da pesquisa Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) de 2021. Esse é o levantamento mais recente do Vigitel.

Confira o ranking das atividades físicas mais praticadas nas 27 capitais do Brasil (em porcentagem de praticantes):

Caminhada (inclui esteira) - 20,1% Bicicleta, musculação, natação ou tênis - 13,7% Futebol, basquete ou vôlei - 5,2% Dança, ginástica aeróbica ou ginástica geral - 4,5% Corrida (inclui esteira) - 3,4%

Outras curiosidades: