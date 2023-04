(Divulgação)

A organização de defesa dos animais Alianima prepara campanha de mobilização para a adoção no Brasil de compromisso que companhias internacionais já assumiram para o bem-estar na produção de frangos e na cadeia produtiva. O compromisso chama-se Better Chicken Commitment (BCC), conjunto de melhores práticas, respeitada desde 2016 no exterior.

“De todos os animais, os frangos de corte são os mais numerosos na pecuária. Então, a adoção de melhorias por esse setor é de altíssimo impacto. Assim como outras espécies com que trabalhamos, é urgente a implementação de políticas de bem-estar dessas aves”, diz a presidente e diretora técnica da Alianima, Patrycia Sato.

Há sete anos, organizações não governamentais internacionais de proteção animal começaram a solicitar que empresas alimentícias emitissem um compromisso público quanto ao bem-estar de frangos de corte em suas operações e na cadeia produtiva.

Cerca de 300 companhias já aderiram ao protocolo no mundo. Muitas delas são multinacionais que, inclusive, operam no Brasil, como Starbucks, Nestlé, Burger King, Kraft Heinz, Subway e Unilever. No país, o foco será ajudar as empresas a não apenas publicarem o compromisso, mas também auxiliar na implementação.

A Alianima planeja convencer empresas a adotarem compromissos similares aos do BCC. Inicialmente, a organização de defesa dos animais vai abordar as empresas relacionadas à criação e abate das aves. A segunda etapa da campanha inclui abordar empresas dos setores que que fazem parte da cadeia, como redes de restaurantes, varejistas, atacadistas.

“O consumidor está cada vez mais exigente, e não quer financiar o que considera maus-tratos animais”, reforça Patrycia Sato, que dirige a organização e é médica veterinária. Ela destaca, ainda, que repercute diretamente na saúde humana a forma como os animais de fazenda são tratados. A gripe aviária global já alcançou a América Latina.

Centenas de milhares de aves já morreram por conta da doença ou para evitar que ela se dissemine. “E persistem sérios riscos de que essa zoonose, que pode ser transmitida para humanos pelas secreções e dejetos, transforme-se em epidemias ou até mesmo uma nova pandemia, se não tomarmos as devidas providências”, conclui Patrycia.

A Presidente e Diretora Técnica da Alianima tem participação prevista no Simpósio Internacional da Produtor do Bem, nos dias 12 e 13 de abril, justamente sobre os avanços da política para melhorar o bem-estar dos frangos de corte, a Better Chicken Commitment, na América Latina.

Conheça os principais eixos da campanha corporativa que a Alianima prepara e vai deslanchar este ano:

Genética

Linhagens genéticas de crescimento mais lento (as utilizadas convencionalmente crescem até 3x mais rápido que o natural).

Alojamento

Galpão com no máximo 30kg/m2;

Qualidade da cama e do ar (são comuns concentrações mais altas de amônia e gás carbônico, pela decomposição de dejetos);

Enriquecimento ambientalEnquipamentos para as aves reproduzirem comportamentoshábitos naturais;

8h consecutivas de luz natural, e ano menos 6h de escuridão;

Antibióticos apenas para o tratamento de doenças, e não como promotores de crescimento ou de forma preventiva.

Abate

Método eficaz de insensibilização.

Sobre a Alianima

A Alianima atua na defesa dos animais explorados pela pecuária, na promoção de uma alimentação ética e responsável e na diminuição de injustiças sociais e impactos ambientais. A organização brasileira não governamental, sem fins lucrativos, integra a Open Wing Alliance, uma coalizão global de organizações de proteção animal que trabalham juntas para promover mudanças positivas na indústria de alimentos à base de animais. Em maio de 2022, a Alianima lançou petição online, na qual você pode participar, propondo regulamentação de critérios éticos que proporcionem ritmo de crescimento dos frangos mais próximo do natural.