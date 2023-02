Após os dois anos de pandemia, a comemoração do Carnaval está de volta com tudo em 2023! As opções de festas, bailes, blocos e desfiles são muitas e a folia é um convite propício para o contato direto entre as pessoas. Com isso, beijos, abraços, namoros e relações sexuais tendem a aumentar devido ao clima descontraído de uma das celebrações mais populares da cultura brasileira.

“É claro que diversão com responsabilidade e segurança é importante, saudável e inclusive deve fazer parte da vida das pessoas, mas também é importante que a população redobre atenção, principalmente, nos cuidados com a saúde bucal”. O alerta é da dentista e professora de periodontia da Faculdade Herrero, Gabriela Moraes, que informa que a mononucleose, conhecida como doença do beijo, é uma infecção causada por vírus e transmitida pelo contato com a saliva. Gabriela explica que “os sintomas incluem fadiga, febre, irritação na pele, glândulas inchadas e podem ser facilmente confundidos com doenças respiratórias. Os idosos podem não ter sintomas típicos”, explica ela. A dentista declara que o tratamento envolve repouso, ingestão de líquidos, analgésicos ou antitérmicos, dependendo do caso.

Segundo a professora, além da mononucleose, outras doenças de boca também devem ser evitadas como sífilis, herpes, candidíase, HPV e gonorreia. É importante ter cautela e cuidar na escolha do parceiro para não ter problemas após a festa, alerta Gabriela. “Caso contrário o carnaval poderá se tornar um momento de contaminação, com dano a saúde bucal, ao invés da diversão. Nossa recomendação é que a cada 6 meses seja feita uma consulta regular ao dentista para avaliar e evitar maiores dificuldades, pois todo tratamento quando diagnosticado em fase inicial tem maior chances de efetividade”, finaliza a especialista.

A Faculdade Herrero, www.herrero.com.br, especializada na área da saúde há 20 anos, oferece atendimento clínico de odontologia à população. Para agendar consultas é necessário entrar em contato pelo telefone (41) 3016.1930 e confirmar disponibilidade de agenda. A consulta é realiza por estudantes de odontologia, monitorados pelos professores da instituição. O atendimento é gratuito, sendo cobrado apenas uma taxa social.