Divulgação

No dia 21 de maio de 2023, das 13h30 às 20h, acontece o evento Essence Wedding no espaço Cinco Elementos Eventos, em São José dos Pinhais (PR). Durante o evento, os noivos poderão conhecer fornecedores de diversos serviços para casamentos – desde o local e o buffet até doces, bebidas, vestidos e trajes – e aproveitar negociações diferenciadas e condições especiais para o grande dia.

Com uma proposta mais personalizada, o evento terá como foco proporcionar uma experiência diferenciada aos casais. “No momento da inscrição pelo site, eles poderão contar sua história. Durante o evento, haverá uma celebrante que narrará as histórias dos noivos, como se fosse uma celebração. A ideia é resgatar o sentido da festa em si, que é a união dos casais e celebrar o amor deles”, conta Suelen Ceve, organizadora do evento e cerimonialista da Frésia Cerimonial.

Sustentabilidade nos casamentos

Um estudo realizado pelo IBV (Institute for Business Value), vinculado à empresa de tecnologia IBM, mostrou que 84% dos consumidores consideram a sustentabilidade ambiental moderadamente importante. De olho nessa questão, um dos pontos principais do Essence Wedding é incentivar a sustentabilidade e mostrar como é possível aplicá-la em eventos.

Esse conceito está presente desde a escolha do espaço, o Cinco Elementos, que tem compromisso com algumas práticas sustentáveis, segundo Darlene Medeiros, organizadora do Essence Wedding e cerimonialista. Além disso, a organização do evento se preocupa em orientar os fornecedores participantes a evitarem itens desnecessários para o evento, como forma de reduzir a produção de resíduos.

“Muitas vezes, as pessoas acham que, para fazer um casamento sustentável, basta não usar canudos nos drinks ou não ter plástico, mas esse conceito vai muito além disso. No Essence Wedding, por exemplo, estamos orientando os fornecedores participantes a evitarem trazer materiais desnecessários que possam aumentar a produção de resíduos pós-evento”, explica Darlene.

O Essence Wedding também contará com o suporte da empresa Composta+, que ajudará a identificar quais resíduos podem ir para a compostagem. Após o evento, a empresa fará a coleta e a compostagem. “Parte da produção se transformará em adubo, que voltará para o espaço Cinco Elementos e poderá ser utilizado lá”, conta Darlene.

Tendências de casamento 2023

O evento também apresentará as tendências do mercado de casamentos. Neste sentido, Suelen aponta que neste período pós-pandemia, os noivos estão buscando cada vez menos formalidades. “Eles querem liberdade para criar as celebrações, isto é, não querem ficar presos a protocolos. Hoje, os noivos procuram muitas informações e referências antes de entrar em contato com o fornecedor, então eles já vêm com um certo entendimento do que é organizar um casamento. Eles buscam cada vez mais cerimônias menos formais, com momentos descontraídos. Também está aumentando o número de casais que querem se casar durante o dia, por conta das fotos”, explica Suelen.

Além disso, Suelen vê que os noivos estão bastante focados na qualidade. “Eles estão dispostos a pagar um pouco a mais para ter um serviço de qualidade – seja fotografia, gastronomia ou bar. Neste quesito, vale destacar os espaços, que tiveram um aumento considerável no valor de locação – especialmente aqueles que possuem áreas ao ar livre. Mas quando os noivos idealizam um local, eles dão um jeito e pagam”, informa Suelen.

Com relação ao tamanho da festa, houve uma volta da procura por casamentos que possuem entre 150 e 200 convidados. “A busca por celebrações menores e intimistas, como ocorria no auge da pandemia, diminuiu. Os noivos querem chamar todo mundo”, afirma Suelen. Ao mesmo tempo, hoje boa parte dos casais são responsáveis por pagar o próprio casamento – e não mais os pais.

Desfiles

O Essence Wedding contará também com uma programação de desfiles de vestidos de noiva de duas marcas diferentes: Rubia Dallarmi e Natalia Canalli

Área do noivo

Outro diferencial do evento é a área do noivo. “Normalmente, os eventos focam muito na noiva. Como a Cinco Elementos tem um espaço com mesa de sinuca, faremos lá uma área para os noivos com barbearia, bar, trajes dos noivos e chopp. Desta forma, enquanto as noivas assistem aos desfiles, eles podem aproveitar esse espaço”, afirma Darlene.

Integração com a natureza

O espaço escolhido para o evento, Cinco Elementos, é totalmente integrado à natureza, ao mesmo tempo em que é próximo à cidade. “Ele fica a cerca de 40 minutos do Centro de Curitiba e não tem estrada de chão para chegar lá, isto é, trata-se de um local de fácil acesso para os noivos e convidados. Um dos nossos objetivos é fazer com que os noivos conheçam um espaço em meio à natureza, com estrutura adequada e próximo da cidade”, aponta Suelen.

ESSENCE WEDDING

Data: 21/05/2023

Horário: das 13h30 às 20h

Local: Espaço Cinco Elementos Eventos

Endereço: R. Francisco Munõz Madrid, 350 – Roseira de São Sebastião, São José dos Pinhais – PR

Inscrições no site: https://materiais.escoladecasamentocuritiba.com.br/essence-wedding-inscricao

Ingressos:

Valor convite individual noivas – R$ 35,00

Valor convite casal – R$ 64,00