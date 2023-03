(Sedest)

O Governo do Estado abre nesta quinta-feira (02) a agenda de março do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet). A previsão é castrar 1.195 animais durante a primeira quinzena, que encerra o terceiro ciclo do programa. A ação inicia em Ipiranga, nos Campos Gerais.

Até o dia 15, o programa, que é realizado pela Secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), por meio do Instituto Água e Terra (IAT), passará por sete municípios. Após Ipiranga, segue para Irati (04 e 06), Prudentópolis (07 e 08), Carambeí (09), Ponta Grossa (10 e 11), Balsa Nova (13 e 14) e Campo tenente (15).

Todos os animais que são atendidos pelo CastraPet recebem um microchip com código exclusivo para sua identificação durante o processo de cadastro, antes das cirurgias. Os cadastros são feitos pelas prefeituras, que contemplam organizações não governamentais (ONG), protetores independentes e a população de baixa renda. O atendimento é gratuito.

O CastraPet é um convênio do Governo do Estado, por meio da Sedest e IAT, com apoio das prefeituras e deputados estaduais, que tem como objetivo a prevenção de zoonoses e o controle populacional de cães e gatos, evitando o abandono nas ruas e maus-tratos.

Com a esterilização evita-se as crias indesejadas e o consequente abandono, bem como câncer de útero e mamas nas fêmeas e a incidência do câncer de próstata nos machos. O programa também prevê ações educativas em relação ao cuidado com os animais.

O balanço preliminar do mês de fevereiro aponta cerca de 4.700 animais esterilizados no Paraná. De 2019 até dezembro de 2022, o CastraPet Paraná atendeu 57.500 animais. O investimento, desde o início do programa até de março deste ano, somará R$ 15,8 milhões e chegará a 275 dos 399 municípios, encerrando a terceira fase do programa.