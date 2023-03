(Divulgação)

A gravidez é um momento muito importante na vida da mulher e continua sendo um desejo bastante comum, mas além das alterações físicas que ocorrem durante esse processo, também acontecem mudanças no cérebro para que a mulher posso se tornar uma mãe.

Segundo um estudo realizado pelo Centro Médico da Universidade de Amsterdã, publicado na revista científica Nature Communications, a gravidez gera um aumento significativo de hormônios esteróides no corpo da mulher, o que faz com que ocorram alterações no cérebro.

“A gravidez leva a mudanças seletivas e robustas na arquitetura neural e na organização das redes neurais […] Essas alterações neurais se correlacionaram com os hormônios da gravidez, principalmente o estradiol do terceiro trimestre […] Esses achados sugerem que existem modificações seletivas relacionadas à gravidez na estrutura e função cerebral que podem facilitar os processos maternos periparto de relevância fundamental para a díade mãe-bebê“, afirma o artigo.

De acordo com o Pós PhD em neurociências, Fabiano de Abreu Agrela, essas mudanças colaboram para que a mãe possa compreender e proteger melhor o bebê.

“As mudanças demonstradas pelo estudo convergem para a modulação da mulher para se tornar uma mãe, por exemplo, a falta de memória que diversas mulheres relatam é fruto da sua atenção mais direcionada ao bebê, que a faz notar menos detalhes externos a ele“.

“As alterações mais intensas foram notadas no córtex pré-frontal medial, área do cérebro responsável pelo desenvolvimento de planos e objetivos, o que indica que o cérebro da mãe se molda para coordenar melhor suas habilidades em prol de um objetivo, proteger o bebê e compreender melhor os seus sinais“, explica Agrela.