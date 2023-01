As festividades de fim de ano vem inevitavelmente acompanhada dos excessos, e é importante pensar na alimentação pós-festas. Afinal, depois de um dia inteiro comendo e bebendo em excesso, o corpo precisa se recuperar para voltar a rotina.

Para isso, é importante ingerir alimentos ricos em nutrientes e fibras, que ajudam a desintoxicar o organismo. Frutas e verduras são ótimas opções, assim como sucos detox e sopas light. Outra dica é evitar o consumo de bebidas alcoólicas, que podem causar desidratação e alterações no sono. Beber muita água também é fundamental para manter o corpo hidratado e funcionando adequadamente.

O médico nutrólogo Ronan Araujo, separou algumas dicas para te ajudar a voltar das férias com foco total, confira:

1. Voltar à rotina

A primeira e mais importante. Se você já tem um acompanhamento e um planejamento alimentar, volte a segui-lo. Costumamos nos permitir ficar fora da nossa rotina com o pensamento de “um dia a mais não vai fazer diferença”. No entanto, o ideal é manter o máximo da semelhança possível entre os dias de festa e a rotina de casa, seja na alimentação, suplementação ou treinos. Se você se desviou, é importante retomar suas atividades quanto antes.

2. Beber muita água

Araujo alerta sobre a ingestão de água durante e depois das festividades. Beber muita água é um dos passos mais importantes para ajudar a recuperar o organismo. Geralmente durante esses dias, se consome mais bebidas com teor alcoólico, e isso desidrata o corpo e nosso cérebro, é importante que a ingestão de água seja constante.

3. Dê preferência a alimentos naturais

Se você exagerou, opte por escolher alimentos mais naturais e frescos. Isso se deve ao fato de que eles são mais saudáveis e nutricionais, além de serem menos processados e, consequentemente, mais sustentáveis. “Para se recuperar e manter uma dieta mais saudável e equilibrada, aposte nos alimentos naturais! Como legumes, verduras e tubérculos/raízes e frutas. Evite industrializados e alimentos processados. Essa é uma dica para seguir sempre, mas agora é especialmente importante.” indica o médico Ronan Araujo.

4. Destoxificar o organismo

Chás, Kombucha e temperos naturais são ótimos para a saúde, pois possuem diversas propriedades medicinais. A cavalinha, por exemplo, é diurética e ajuda a reduzir a inflamação; já a carqueja é digestiva e o gengibre é conhecido pelo seu poder de acelerar o metabolismo. Os temperos também são uma ótima opção para quem busca um boost na saúde. A cúrcuma, aliada às outras especiarias, é uma potente arma contra o câncer; o alecrim tem propriedades antibacterianas e antifúngicas; já o orégano é um ótimo antioxidante.

5. Reeducar a fome

Araujo explica que quando passamos alguns dias comendo de forma inadequada e irregular a fome pode aumentar. Para controlar a fome, aumentar o consumo de fibras, proteínas e gorduras de qualidade é interessante. Alimentos como abacate, coco e castanhas, por exemplo, possuem gorduras de qualidade. Proteínas como peixes, frango e leguminosas para vegetarianos pode ser uma boa pedida também. As fibras podem ser encontradas em vegetais, verduras e frutas.

“Pense que quando ativamos o nosso paladar com alimentos muito doces, artificiais e com gorduras super processadas (os chamados alimentos mais palatáveis) é mais difícil no dia seguinte ter prazer em comer alimentos frescos e naturais, que não tem todos esses temperos e estimulantes artificiais para nossas papilas gustativas. Volte a rotina e adapte seu paladar a sentir o gosto real dos alimentos.” finaliza o médico nutrólogo Ronan Araujo.

Mais Sobre Dr. Ronan Araujo:

Ronan Licinio de Araujo, conhecido como Ronan Araujo, é formado em medicina pela Universidade Cidade de São Paulo, médico especializado em nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia). Com foco em causar impacto e mudar a vida das pessoas através de sua profissão, ele também se tornou membro da ABESO (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), que o leva a ser atualmente um dos médicos que mais conhece e entrega resultados quando falamos sobre emagrecimento e reposição hormonal.

Araujo quer influenciar na mudança de estilo de vida, de hábitos e ajudar as pessoas a viverem mais tempo e com mais qualidade. “Não é apenas sobre emagrecimento, é sobre transformar vidas”, é um dos lemas do médico. Com atendimento único, acolhedor e resultados rápidos na parte da estética e da saúde.

Referência em sua região, no bairro de Tatuapé, em São Paulo, Ronan Araujo montou seu instituto há mais de 1 ano e meio, o que antes era uma vida de plantão, atualmente se tornou uma agenda extremamente concorrida. Além disso, recentemente abriu uma clínica em Alphaville e pretender abrir outras clínicas e treinar mais profissionais que sigam a mesma linha.