Rovena Rosa/ABr

Um dos momentos mais aguardados do ano, as comemorações de Natal e Ano Novo são perfeitas para reunir família e amigos mais próximos. E como é bem comum também surgirem inúmeros convites para confraternizações nas empresas, o sinal de alerta para ficar atento aos excessos nos consumos de comida e bebida deve ser ligado imediatamente.

Preocupada com a saúde e bem estar de milhões de brasileiros, a indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi, referência na produção de medicamentos no Brasil, preparou um guia rápido para que você possa curtir todos estes momentos gostosos ao lado de quem mais ama, mas sem exagerar.

Salada para matar a fome

O ideal é iniciar a refeição pelas saladas e frutas, ganhando um pouco mais de saciedade, para então seguir com as carnes magras. Peru, frango ou peixe são as melhores opções. Deixe para o final as carnes vermelhas, evitando comer em demasia massas com molho à base de queijo e leite.

Cuidado com as carnes gordurosas

O excesso de comida pode sobrecarregar o sistema digestivo, causando má digestão, além de causar refluxos e dores abdominais. Dê preferência à ingestão de pequenas quantidades de alimento, sem com isso se privar de seus pratos favoritos. De modo geral, os pratos das ceias costumam ter carnes como chester, peru ou tender. Neste caso, recomendável retirar a pele de cima destes assados, pois são muito gordurosas. Se preferir carnes magras, a substituição pelo lombo suíno, que pode ser preparado de várias maneiras, é excelente.

Intoxicação alimentar, um ponto de atenção

Não é apenas o valor nutritivo de um alimento nas festas de final de ano que merece a nossa atenção. Importante sempre estar atento às condições de higiene em que ele se encontra ou poderá causar muitos problemas, sendo o mais grave deles, a intoxicação alimentar. É preciso ter atenção ao estado de embalagem do produto e buscar informações sobre sua composição, tabela de informação nutricional, prazo de validade, temperatura de conservação e modo de preparo ou consumo. Os alimentos congelados e refrigerados também merecem um cuidado especial e devem ser mantidos conservados conforme as instruções no rótulo.

Dietas especiais

Pessoas que têm diabetes precisam fazer uma alimentação composta por pratos ricos em proteínas, restringindo a ingestão de bebidas alcóolicas, além de açúcares e massas. Já para quem sofre de hipertensão a dica é evitar o uso de sal para controlar os picos hipertensivos.

Beber com moderação

A regra básica nas festas de final de ano é não abusar do álcool, além de se hidratar antes e durante o consumo de bebidas alcóolicas. Durante a festa, tente intercalar uma taça de vinho, por exemplo, com um copo de água ou suco. Desta forma, os efeitos da bebida serão minimizados, assim como a indesejável ressaca no dia seguinte.