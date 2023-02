(Reprodução)

As férias de verão estão chegando ao fim e é hora de separar os livros e cadernos e se preparar para o início de um novo ano letivo. Para ajudar no desempenho dos estudantes, confira cinco dicas de contração para colocar em prática e garantir bons resultados:

01. Aperte o OFF

Os eletrônicos são aliados do nosso dia a dia, mas, usados em excesso, podem se tornar um problema. Na hora dos estudos, desligue celulares, tablets e outros eletrônicos, evitando que mensagens e ligações sejam uma distração. Também desative as notificações de redes sociais neste período. Dar uma espiadinha nestas plataformas pode levar mais tempo do que você imagina.

02. Organização

Escolha um ambiente da casa que seja confortável e silencioso para seus momentos de estudo. Organize a mesa ou escrivaninha para ter por perto tudo o que precisa neste período, evitando ter que se levantar toda hora e acabar fazendo disso uma distração. Mas lembre-se que é importante levantar-se a cada 30 minutos para movimentar o corpo e não prejudicar o condicionamento físico e a produtividade.

Faça também um cronograma de estudos, definindo quais temas irá desenvolver em cada dia da semana.

03. Leia e anote

Além de ler o material abordado em sala de aula, faça um resumo e escreva suas percepções e aprendizados. Ao escrever, o cérebro processa a informação com mais atenção, ajudando a memorizá-la.

Um estudo realizado em 1965 pelos especialistas em educação e psicologia David Ausubel e Mohamed Youssef indica que um estudante precisa ser exposto a uma palavra 17 vezes antes de aprendê-la e passar a usá-la.

04. Ômega 3

Você sabia que o ômega 3 pode ajudar na saúde cerebral? O Ômega 3 é uma gordura boa, com ação anti-inflamatória, e previne doenças cerebrais, estando diretamente ligado ao bom funcionamento do cérebro, sistema nervoso, visão e no desenvolvimento psicomotor.

Como o organismo não consegue formar esse tipo de ácido graxo, é preciso garantir sua ingestão por meio da alimentação. Fontes de Ômega 3, os Atuns e Sardinhas Gomes da Costa são opções versáteis, gostosas e práticas para incluir na dieta. O estudante pode preparar lanches rápidos para consumir durante o período escolar ou enquanto faz suas atividades em casa.

05. Descanse

Respeite o seu corpo e aprenda a impor limites na hora de estudar. Caso o dia tenha sido cansativo e estressante, opte por relaxar e deixar os estudos para outro momento, se possível. Faça pausas para beber água, fazer um alongamento ou ouvir música para descansar a mente por alguns minutos. E não se esqueça que uma boa noite de sono é fundamental para renovar as energias e colocar o aprendizado em prática no dia seguinte.