Móveis e revestimentos de madeira são sempre charmosos nos ambientes residenciais. Mas sem o cuidado específico, em um curto, médio prazo, a durabilidade, resistência e aparência podem ser afetadas. Nessa sala de estar projetada pela arquiteta Júlia Guadix, o material está presente no mobiliário – o ripado do painel da TV, prateleira e rack, além da divisória com painéis de correr , executado em madeira de demolição | Foto: Guilherme Pucci

Seja qual for o estilo decorativo escolhido, a madeira está presente. E as razões são inúmeras: versatilidade para execução do mobiliário e revestimentos, além da longevidade e as sensações de conforto e acolhimento. Com tantas possibilidades que permitem o seu protagonismo, cabe ao morador promover os cuidados necessários para sua conservação. De acordo com a arquiteta Júlia Guadix, à frente do Studio Guadix, a atenção começa desde a escolha do material, que deve estar alinhado com a proposta do ambiente onde será instalada.

Ciente das características, um conjunto de ações fazem parte da rotina. “Quando falamos sobre manutenção de móveis ou revestimentos amadeirado, independentemente do tipo de madeira, manter manutenções regulares nos parafusos, dobradiças e portas também influi diretamente na conservação”, discorre.

Começando pela limpeza

“No tópico limpeza, o design influi bastante”, relata a arquiteta Júlia Guadix. No efeito ripado, o desenho na vertical não acumula tanta poeira, simplificando o processo. Entretanto, ocorre o contrário com a aplicação das ripas na horizontal, tornando a faxina um pouco mais demorada | Foto: Guilherme Pucci

Fazer a limpeza na madeira regularmente coopera para a durabilidade – todavia, com os devidos cuidados para não danificar. Para tirar a poeira, basta utilizar um pano seco de algodão ou microfibra. No caso de precisar tirar alguma sujeira impregnada, também é possível umedecer o tecido com água e detergente neutro. “Com excesso de água, o móvel ou o revestimento de madeira pode manchar e no caso dos mdfs até inchar,”, adverte Júlia. Entre as recomendações, nada de aplicar produtos como álcool, desinfetante e multiusos, que resultarão em lembranças eternas no material. Saponáceos são úteis para limpar mdf revestido com melamina fosca quando a sujeira é mais pesada, mas sempre com cuidado e testando primeiro em uma área mais escondida”, complementa.

Durabilidade do material

Além de conforto, a madeira proporciona um visual diferenciado aos ambientes. Nessa sala de jantar assinada pela arquiteta Júlia Guadix, ela se faz presente na estrutura maciça da mesa de jantar, no design das cadeiras e no revestimento branco da parede. | Foto: Guilherme Pucci

Além da limpeza regular, outros cuidados contribuem no sucesso de ter o amadeirado sempre impecável. Segundo a profissional, algumas ações dia a dia, que passam despercebidas, são capazes de danificar a madeira. Para madeiras maciças, lâminas naturais ou laca, evitar molhar ou apoiar objetos molhados, ásperos ou pontiagudos, além de escrever com uma base embaixo são medidas que precisam estar sempre em nosso comportamento. Já os mdfs com melamina são mais resistentes à riscos e respingos, desde que não seja encharcado.

Outra cautela diz respeito à exposição ao sol, que por conta da intensidade, deteriora a beleza natural e a cor, causando assim o branqueamento ou amarelamento da superfície. “Para que a madeira tenha um boa aparência e uma vida útil maior, a sugestão é manter o verniz ou cera em dia, conforme orientação do fabricante no caso dos móveis. Também precisamos ficar sempre de olho se há cupim. Caso isso aconteça, é essencial que o morador promova a dedetização o mais rápido possível e, se for um caso perdido, remover a peça infestada da sua casa”, orienta a arquiteta.

Madeira nas áreas externas

Em varandas – abertas ou cobertas – , os móveis amadeirados também são muito bem-vindos. Neste projeto, Júlia Guadix optou por uma marcenaria em MDF com acabamento melamínico branco e tampo maciço de Teca para a varanda | Foto: Guilherme Pucci

Quando a madeira está nas áreas externas da casa, certamente ficará exposta às intempéries. A arquiteta Júlia Guadix afirma que, nestes casos, o melhor jeito de proteger a madeira é por meio do emprego de produtos como verniz e stain próprios para área externa. O verniz não penetra na madeira, porém forma uma película protetora contra raios UV e hidro-repelente sobre a sua superfície. O ideal é aplicá-lo anualmente, mas antes é importante a raspagem do produto anterior, que pode ser ser fosco, acetinado ou brilhante, além de ter ou não alguma coloração.

Já o stain é um produto impregnante que penetra nos poros da madeira, sem formar película, gerando uma proteção contra o sol, fungos e é hidro-repelente. Além de não dar brilho à madeira – ao contrário, promove um aspecto escurecido, ele não descasca, não trinca e simplifica a manutenção. “A proteção do verniz e do stain costuma ser de 5 anos, mas o recomendado é que a reaplicação seja feita anualmente para evitar deterioração do acabamento”, aconselha a profissional.

Madeira em áreas úmidas

No banheiro do apartamento, Júlia Guadix incluiu a madeira, tanto na área da bancada, quanto no banco do box, dando aquela ‘esquentada’ no ambiente. Na área úmida, que fica dentro do box, foi instalado um banco de madeira cumaru, com estrutura de aço inox | Foto: Guilherme Pucci

Quando a madeira está em áreas úmidas como área de serviço, banheiro e áreas abertas, vale certificar-se da especificação adequada. Para bancadas de cozinha e banheiro, o mais indicado é aplicação da madeira maciça de eucalipto ou teca, que possuem um óleo natural que a deixa mais resistente. Para balcões ou bancadas secas, é possível trabalhar com MDF com revestimento melamínico, aumentando as possibilidades de cores e texturas. As cubas de sobrepor não são obrigatórias, mas ajudam a evitar que a madeira tenha contato excessivo com água. Já os gabinetes dessas áreas, que não vão receber água diretamente, podem ser de MDF com melamina, só vale se atentar para a bancada ter uma pingadeira (passar 1cm além do gabinete) para evitar que escorra água no gabinete e inche o mdf.

Contratação de um profissional

Em estilo rústico, a mesinha lateral de madeira maciça traz um charme delicado no projeto idealizado por Júlia Guadix | Foto: Guilherme Pucci

Em certas situações a contratação de profissionais é fundamental para a manutenção da madeira na residência. Isso deve ocorrer em áreas de manutenção extensas como decks, forros e telhados. Outros casos que requerem a ajuda de um especialista diz respeito ao manuseio de lixadeira ou aplicação de verniz com pistola. Pessoas alérgicas aos produtos químicos do processo também devem evitar o ‘faça você mesmo’ e contratar quem pode e entende do assunto. “Quando o morador não tem talento ou experiência com este tipo de serviço, o melhor é contratar alguém para fazer a manutenção. Busque uma indicação qualificada e valorize o serviço”, finaliza.