No mês das mulheres, problema chama a atenção pela escalada no consumo de bebidas alcóolicas: padrão de consumo perigoso (Franklin de Freitas)

O cenário preocupante da alta de 42% do consumo abusivo de álcool entre as brasileiras na última década é um sinal de alerta para os riscos imediatos e de longo prazo para a saúde das mulheres no Brasil.

“Observamos uma mudança cultural. Elas estão ocupando os mesmos espaços que os homens e há uma maior aceitação do beber entre as mulheres. Mas, diferente de muitos deles, elas acumulam jornadas triplas e para enfrentar as pressões cada vez maiores, muitas mulheres procuraram no álcool um recurso para relaxar”, explica Mariana Thibes, socióloga e coordenadora do CISA – Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, referência nacional no tema.

No entanto, muitas mulheres desconhecem os efeitos do álcool em seu corpo e os riscos associados de curto a longo prazo. Uma análise inédita do CISA mostrou que a cada hora cerca de duas brasileiras morreram em razão do uso nocivo de álcool e as causas variam conforme a faixa etária. Confira os cinco principais riscos:

1) Acidente de trânsito: é a principal causa de mortes atribuíveis ao álcool entre as brasileiras de até 34 anos. Beber qualquer quantidade de álcool antes de dirigir, além de ser crime no Brasil, é responsável por 23% dos acidentes fatais de trânsito entre as mulheres, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Além de prejudicar a visão e os reflexos, o álcool diminui também a capacidade de discernimento e, em geral, é associado a outros comportamentos de alto risco, como excesso de velocidade e falta do uso de cinto de segurança.

2) Violência interpessoal: beber de forma abusiva, o que seria para mulheres quatro ou mais doses de álcool numa única ocasião, expõe a riscos imediatos como a violência. No Brasil, ela é a segunda principal causa de óbitos atribuíveis ao álcool entre as brasileiras de até 34 anos. A OMS aponta que 18% dos casos de violência estão relacionados ao uso de álcool.

3) Cirrose hepática: segunda principal causa de morte de brasileiras associada à bebida alcoólica, mas a primeira entre aquelas de 35 a 54 anos. Segundo a OMS, 42,6% dos casos de cirrose hepática entre as mulheres têm relação com a ingestão alcoólica. Interromper o consumo do álcool pode melhorar significativamente a inflamação do fígado.

4) Doença cardíaca hipertensiva: é a principal causa de óbito atribuível ao álcool entre as brasileiras, representando 15,5% dessas mortes. Apesar de alguns estudos indicarem que o vinho pode apresentar um efeito cardioprotetor, nenhuma bebida alcoólica deve ser consumida por seus possíveis efeitos positivos, uma vez que há outros riscos associados à saúde. Além disso, especificamente em relação à saúde cardíaca, várias pesquisas demonstraram que o álcool é fator de risco para a hipertensão arterial.

5) Câncer colorretal: de acordo a OMS, 11% dos casos de câncer colorretal são ocasionados pelo álcool. Entre as brasileiras, ele é a quinta principal causa de mortes atribuíveis ao álcool, representando 7,3% desses óbitos. Estudo publicado na revista científica Lancet Oncology apontou que mesmo quantidades menores de álcool contribuíram para a ocorrência de 41 mil novos casos de câncer no mundo. Especificamente sobre câncer de mama, a Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer alertou que o risco de desenvolvê-lo aumenta de 7% a 10% a cada dose consumida diariamente.

“Conscientizar as mulheres sobre os impactos do álcool para a sua saúde é um passo essencial para que façam escolhas mais saudáveis”, destaca Mariana. A toxicidade do álcool é maior no organismo feminino em razão de sua composição biológica, como menos quantidade de álcool no corpo e menos enzimas que metabolizam a substância.