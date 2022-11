Divulgação/Assessoria de Imprensa

A convocação das melhores fantasias pets está lançada e agora é hora dos amiguinhos de quatro patas mostrarem toda a torcida pela seleção brasileira nas salas de cinema da Cinesystem! Nesse sábado, dia 19, às 14h, a Rede exibirá o filme ‘Pantera Negra – Wakanda Para Sempre’ para que cães e adultos tenham um momento especial, com muita diversão. A novidade é o ‘cãocurso’ de fantasias: o tutor que caprichar na caracterização do pet ganhará um Combo Max Super com balde personalizado de pipoca e refrigerante de 1 litro.

Criado em 2019 pela Cinesystem, o projeto deu tão certo que cerca de 8 mil pessoas – e muitos pets – já participaram da ação! “Em novembro, todos os 26 cinemas vão receber o projeto. O foco da Cinesystem sempre foi oferecer entretenimento e boas experiências, com lembranças inesquecíveis, para toda a família. E o CinePets nada mais é do que isso: entretenimento familiar, seja qual for a sua configuração de família”, comenta Sherlon Adley, Diretor Comercial e de Marketing da Exibidora.

Em ‘Pantera Negra – Wakanda Para Sempre’, a rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje, lutam para proteger sua nação contra as potências mundiais intervenientes logo após a morte do Rei T’Challa. Enquanto os Wakandanos se esforçam para aceitar este próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda da veterana guerreira Nakia e Everett Ross e forjar um novo caminho para o reino de Wakanda.

Como Funciona – Para que a experiência dos tutores e seus cachorros seja o mais prazerosa possível, a exibição conta com toda a adaptação necessária de som e luz, deixando o ambiente mais agradável aos olhos e ouvidos do pet, mas sem que os humanos percam a qualidade do filme.

Existem também algumas regras para quem for participar. A primeira delas é que as poltronas são reservadas para os donos, os cachorros podem ficar no colo ou no chão. Estão liberados cães de pequeno e médio porte e que sejam sociáveis. Além disso, todos os animais precisam estar com as vacinas em dia e usar coleira. Ração e petiscos, assim como água – em recipientes adequados – são permitidos.

Por fim, a dica é passear com o cachorro antes da exibição, para que depois ele aproveite o tempo na sala para descansar, e, se necessário, sair ao longo da exibição para que o pet possa fazer as necessidades.

Interessados já podem adquirir os ingressos diretamente no site https://www.cinesystem.com.br/.

Serviço

Cine Pets – Cinesystem

Quando: 19 de setembro

Horário: 14h

Onde: em todos os 26 multiplex da Rede