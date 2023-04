Ricardo Marajó/SMCS

A manhã deste domingo (2/4) foi da 1ª etapa da Corrida Infantil 2023, da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. O circuito integra o Curitiba Viva Bem, política pública de promoção da qualidade de vida na cidade.

A primeira largada aconteceu às 8h da manhã no Parque Barigui. Apenas nas atividades esportivas, foram cerca de 2 mil atletas, de todas as idades, nas provas de 4 km, 3 km, 2 km, 1,5 km, 1 km e 600 metros, para os mais novos. Além da Arena Kids, com circuitos de atletismo para os pequenos.

Para o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Eduardo Pijak Junior, o evento deste domingo foi um sucesso. “Além do recorde de participantes, pudemos contar com a participação de outras áreas do município, para trazer vacinação, orientações sobre alimentação e saúde”, disse, ao convidar os curitibinhas para correr as próximas três etapas.

Iniciantes e veteranos

Animados com a participação, os irmãos Enzo, de 10 anos, e Caio Zamboni, de 8, aguardavam ansiosos as suas largadas. Para os pais, o professor Jean Felipe Zamboni e a dona de casa Amanda Pereira Zamboni, que já inscreveram os meninos no circuito de 2022, é uma boa opção para tirar os meninos da internet. “O esporte é a melhor opção e ainda faz bem para a saúde”, reconheceu a mãe.

Há apenas oito meses em Curitiba, as primas Yanisheli, de 10 anos, e Nadyeli, de 9, estavam empolgadas com a estreia. Elas já corriam em Cuba, de onde vieram, e já estão estudando por aqui. Para a mãe de Nadyeli, Yaneris, que já mora há quatro anos na capital paranaense com o marido, a atividade é muito interessante. “Viemos em busca de uma vida melhor e o esporte faz parte disso”, disse. Sua filha mais velha, Lauren, também veio torcer pela irmã e pela prima.