As cirurgias plásticas mamárias estão entre as cirurgias mais buscadas no Brasil e, embora a procura seja grande, muitas pacientes não sabem exatamente o que cada procedimento implica. Dúvidas acerca do tipo de procedimento também são bastante comuns, já que os nomes das cirurgias podem ser parecidos e confusos como mastopexia, mamoplastia, prótese de silicone, prótese + mamoplastia, lipoenxertia, etc.

O médico especialista em cirurgia plástica, Bruno Legnani, explica que dentre as cirurgias de mama mais buscadas estão os procedimentos de reconstrução mamária, a mamoplastia de aumento e de redução e a mastopexia. “A reconstrução da mama é uma cirurgia muito realizada por mulheres que tiveram o seio retirado ou mutilado por alguma razão, como o câncer de mama, por exemplo. Nesse tipo de cirurgia usa-se muito a prótese de silicone e a implantação de tecidos expansores, que podem ser pedaços de pele de outra parte do corpo, ou não”, explica.

Outro procedimento muito procurado é o de aumento ou de redução dos seios, cirurgia que recebe o nome de mamoplastia. “A mamoplastia é indicada para quem quer mudar o volume dos seios. Para aumento dos seios, é usado, geralmente, o famoso silicone ou a lipoenxertia, indicado para seios muito pequenos ou desproporcionais ao corpo da paciente. Já para a redução da mama, o procedimento deve contar com algumas avaliações, uma vez que mamas muito grandes podem gerar uma flacidez excessiva, sendo necessário outras intervenções em conjunto, como a mastopexia”, conta Bruno.

A mastopexia, ou lifting de mamas, é um procedimento que corrige as mamas flácidas e caídas, fato que ocorre decorrentemente de perda de elasticidade, mudanças de peso muito rápidas, gravidez, amamentação, envelhecimento, etc, e podem acometer todos os tamanhos de seios. “A mastopexia é um procedimento ideal para as mulheres que estão satisfeitas com o tamanho dos seios, mas não estão felizes com a sua forma. Nessa cirurgia ocorre o reposicionamento da aréola, remoção do excesso de pele e a compressão do tecido mamário, permitindo a alteração do contorno da mama e a sua elevação”.

Bruno explica que embora sejam procedimentos distintos, a mamoplastia e a mastopexia podem ser realizados juntas, uma complementando a outra. “Na busca de um resultado mais eficiente, a maioria das mulheres opta por fazer os dois procedimentos juntos. Com isso é possível ter um seio em maior conformidade com os desejos da pacientes e aproveita-se uma mesma cirurgia para isso”, reforça.



Tipo de cirurgia de mama:

Mamoplastia de aumento – é realizada com próteses de silicone, e indicada quando a paciente deseja aumentar o tamanho da mama.

Mamoplastia redutora – é realizada para diminuir o tamanho e o volume das mamas. É feita quando há queixas de desproporcionalidade em relação ao corpo ou quando o peso dos seios gera dores e complicações na coluna da paciente. Apesar de a maior parte dos procedimentos cirúrgicos mamários serem buscados por mulheres, o recurso também pode ser realizado em homens, principalmente em quadros de ginecomastia.

Mastopexia ou lifting de mamas – procedimento que corrige as mamas flácidas e caídas, dando forma e consistência. É procurado por mulheres que apresentam caimento e flacidez em decorrência do envelhecimento, amamentação ou oscilações de peso. Pode ser feita junto com a mamoplastia redutora e contar com inclusão de próteses mamárias ou com lipoenxertia.

Lipoenxertia – feita para aumentar o volume dos seios, para corrigir pequenos defeitos e assimetrias ou para suavizar o aspecto da prótese de silicone, é um procedimento que utiliza a gordura localizada para redistribuir em alguma parte do corpo.

Cirurgia para reconstrução dos seios – muito realizada em mulheres que querem reconstruir os seios em decorrência de câncer de mama, é realizada para alterar a forma, o tamanho e a aparência da mama. Também pode ser feita para reconstrução apenas do mamilo ou da aréola, quando esta é grande ou assimétrica.