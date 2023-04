Vacinação de criança (foto: Lycio Vellozo Ribas)

Um levantamento do Instituto Locomotiva, realizado em parceria com a Pfizer indicou como o ambiente escolar pode ser uma alternativa para aumentar a cobertura vacinal no Brasil. A pesquisa ouviu duas mil mães de todo o Brasil e elas apontaram que concentrar na escola as informações sobre vacina e a aplicação das doses pode influenciar neste contexto, ajudando-as a lembrar datas e facilitando o dia a dia.

