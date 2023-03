(Divulgação)

O pedido de casamento é uma ocasião especial na vida de um casal. É o momento em que sela a decisão dos parceiros de darem um passo adiante juntos e formalizarem o compromisso de união de ambos. O fato é que este dia é inesquecível aos apaixonados. De acordo com a pesquisa do iCasei deste mês de março, 64% dos clientes da plataforma foram pedidos, oficialmente, em casamento pelo seu parceiro.

Reservados ou em público, os pedidos de casamento sempre estão carregados de sentimentos e muita felicidade. A maioria deles (34,6%) é feita em casa, de forma mais intimista. Na sequência, 24,7%, dos pedidos são feitos em viagens, geralmente no Brasil, com destaques para o Sudeste (43,2%), Nordeste (21%) e Sul (16%); 11,1% são realizados fora do país.

“Há registros de pedidos feitos nos mais variados cantos do mundo, como Maldivas, Suíça ou Bahia, todos recheados de boas histórias românticas. O ranking ainda é liderado pelo Brasil, afinal, os apaixonados, muitas vezes, têm pressa e querem oficializar a união. O que também chama atenção na pesquisa são os locais escolhidos, que variam desde um curso com mais de 800 pessoas, festival de música eletrônica e escola de dança”,comenta Diego Magnani, CCO do iCasei.

Após o emocionante “sim”, iniciam-se os preparativos para a festa de casamento. De acordo com a pesquisa, 28,4% dos casais escolhem marcar a data entre um ou dois anos após o pedido. Entre seis meses e um ano são 27,2%, seguidos pelos mais ansiosos (19,8%) que realizam a celebração em apenas um semestre.

Sobre o iCasei

Há mais de 15 anos no mercado, o iCasei é a plataforma pioneira no segmento de site de casamento e lista de presentes, sendo referência no Brasil e na América Latina com mais de dois milhões de casais atendidos e uma movimentação superior a R$ 2bi em presentes vendidos. A empresa é reconhecida pelo seu DNA inovador, tecnologia de ponta e excelência no atendimento como principais premissas do negócio. Reúne mais de 150 recursos para atender às demandas dos casais, como RSVP, lista de presentes, convites digitais interativos, além de mais de 200 modelos de layouts personalizáveis. É a única do ramo a oferecer um sistema próprio de pagamento, horários diferenciados de atendimento e ainda garante as menores tarifas na lista de presentes.

Mais informações em Link ou @icaseibr