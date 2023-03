Hully Paiva/SMCS

O programa Comunidade Escola, que oferece atividades gratuitas de lazer, empreendedorismo, combate à violência, segurança alimentar, cultura e esporte, abre a edição 2023 neste sábado (11/3), na Escola América da Costa Sabóia, na CIC. As atividades serão realizadas simultaneamente, das 13h às 17h, em 27 escolas municipais.

O programa, lançado em 2005, mantém as unidades abertas aos sábados. As atividades são planejadas pela Coordenadoria de Projetos da Secretaria Municipal da Educação e executadas pelas equipes escolares, voluntários e parceiros.

Ao todo, 36 escolas participam do programa na rede municipal de ensino, mas as ações são realizadas em sábados diferentes em cada uma. A programação fica no site da Educação.

Para este ano, as unidades envolvidas receberam materiais esportivos, de artesanato, papelaria, jogos e brinquedos, com investimento de R$ 1,5 milhão da Prefeitura de Curitiba.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, destaca que o programa se consolidou como importante política de desenvolvimento social do município, pois oferece acesso gratuito a atividades socioeducativas promovidas por equipes da Prefeitura, instituições da sociedade civil e voluntários.

“Este programa também evidencia o conceito de Curitiba como Cidade Educadora. As ações alinham as necessidades da comunidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e fortalecem o exercício da cidadania com seus direitos e deveres”, comenta Maria Sílvia.

A coordenadora de Projetos da Educação, Andréa Barletta, lembra que após o isolamento da pandemia da Covid-19, o Comunidade Escola voltou com novidades como microchipagem de animais (realizada apenas em algumas datas específicas, este ano a primeira será dia 18), minigolfe, balão, pintura facial para crianças, massagem relaxante, assessoramento previdenciário, oficinas de origamis e de geleias e Espaço FAS (carteira de trabalho, vagas de emprego e oferta de cursos).