Arquivo/ABr

A Páscoa de 2023 está chegando e, como de costume, o chocolate é o produto mais aguardado pelos consumidores. Pensando em garantir o melhor sabor durante e após a data comemorativa, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) reuniu nove dicas para conservar os produtos.

As empresas associadas à Entidade vão trazer 440 itens de Páscoa para a data, sendo 163 lançamentos, resultado de novas parcerias, formatos e sabores que irão surpreender o consumidor.

E para preservar a qualidade, os chocolates devem ser armazenados em um lugar seco, fresco e protegido da luz solar. Além disso, é fundamental sempre verificar as informações contidas nos rótulos dos alimentos, pois, se houver necessidade de condições específicas de conservação, elas deverão estar indicadas. Ainda, cabe relembrar que, para um consumo seguro, é essencial consumir todos os alimentos dentro do prazo de validade estipulado na embalagem.

“Queremos que os consumidores desfrutem de forma consciente do melhor sabor dos chocolates”, disse Ubiracy Fonsêca, presidente da Abicab. “Por isso, junto com nosso time técnico estamos divulgando dicas simples e eficazes para conservar os chocolates e para compartilharmos por mais tempo com aqueles que nós amamos”.

Confira as dicas que Abicab reuniu para auxiliar o consumidor na conservação dos ovos de Páscoa ou dos chocolates em geral:

Verifique os rótulos, as informações do produto constam na embalagem; É muito importante que o chocolate não sofra alterações bruscas de temperatura no percurso entre a compra e o consumo final; Procure sempre guardá-los na parte mais fresca da casa, sempre ao abrigo do sol; Não armazene o chocolate na geladeira, pois o produto pode ficar mais duro e ainda perder características sensoriais; Os chocolates facilmente absorvem os odores do ambiente, por isso, não devem ser armazenados próximos a condimentos ou produtos com cheiro forte; Lembre-se de, após abrir o chocolate, fechá-lo muito bem, por exemplo, com o auxílio de papel alumínio ou potes plásticos bem vedados. Esta prática protegerá o produto das oscilações de umidade e, consequentemente, do contato com a água; Após abertos, os ovos de Páscoa também podem ser armazenados nas próprias embalagens, enquanto os bombons, caso não estejam bem vedados, devem ficar em embalagens herméticas; Verifique o local de compra. Os produtos devem estar armazenados de forma adequada. Ambientes com temperaturas controladas e bem ventilados são ideais; Mesmo seguindo todas essas recomendações, caso seu chocolate apresente alterações, orientamos que, antes do consumo, contate o SAC do fabricante para esclarecer a situação e identificar a exata condição, assegurando o consumo seguro.

“A indústria de chocolates e ovos de Páscoa está sempre em busca de oferecer aos consumidores produtos de alta qualidade e sabor inigualável. Para isso, investimos em um longo período de preparação, cerca de um ano e meio antes da data comemorativa, para atender às demandas e preferências do público. E, neste ano, não foi diferente. Por isso, com essas dicas simples, o consumidor terá a oportunidade de aproveitar os chocolates de Páscoa com todo o sabor e qualidade que a data oferece”, finaliza Ubiracy Fonsêca.

Sobre a ABICAB

A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas – Abicab, fundada em 1957, representa os principais fabricantes do país junto às esferas pública e privada, no Brasil. A indústria brasileira nestes setores gera cerca de 34 mil empregos diretos e exporta para mais de 169 países. Esta entidade, que corresponde atualmente 92% do mercado de Chocolates, 68% de Balas & Gomas e 62% de Amendoim, tem como objetivo desenvolver e promover as indústrias associadas, estimulando ações para o fomento dos mercados interno e externo, consumo responsável dos produtos, promoção da cadeia sustentável e segurança do alimento.