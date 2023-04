Expo Palotina/ Divulgação Prefeitura de Palotina/AEN

O mês de maio chega recheado de eventos no Calendário Turístico Paranaense. Dentre as atrações cadastradas no site da www.turismo.pr.gov.br estão feiras agropecuárias, festas de aniversário de municípios, cavalgadas, eventos de negócios, trilhas, festivais de música. A divulgação do calendário pela Secretaria do Turismo é mais uma ação para movimentar o setor e impactar na economia local.

“Estamos comunicando todos os municípios, Instâncias de Governança Regionais e produtores para que cadastrem seus eventos turísticos no site da Secretaria, de maneira que possibilite aos paranaenses e visitantes de outros estados visualizarem tudo em uma única plataforma e se planejarem”, explica o secretário do Turismo, Marcio Nunes.

O mês começa com a Caminhada do Trabalhador, no feriado do dia 1º, em Rio Branco do Ivaí. Além de conhecer as belas paisagens da região, a caminhada propicia aos participantes saborear a gastronomia local nas pequenas propriedades que encontram pelo caminho.

Ainda no início de maio, o município de Turvo terá quatro dias de passeio a cavalo por diversas comunidades da região. A tradicional Cavalgada dos Tropeiros remete ao tropeirismo, atividade desenvolvida durante a época colonial e responsável pela fundação de inúmeras cidades – incluindo Turvo. A saída será quinta-feira (04), no CTG Rincão do Pinhal.

Também na quinta-feira, será aberta oficialmente em Maringá a Expoingá, uma das principais feiras agropecuárias do País, que chega à sua 49ª edição.

Nos dias 5 e 6 (sexta e sábado), a Sociedade Paranaense de Cardiologia (SPC) promove a 49ª edição do Congresso Paranaense de Cardiologia/International Cardiology Meeting, que reunirá em Curitiba renomados palestrantes nacionais e internacionais.

MÚSICA E ESPORTES – O primeiro fim de semana do mês será de muita música na região de Curitiba. A Pedreira Paulo Leminski recebe no dia 6 (sábado) um dos mais conceituados eventos de música eletrônica do Brasil: o Warung Day Festival, que é realizado desde 2014 no local. Já no Expotrade, em Pinhais, o Curitiba Country Festival reunirá nos dias 6 e 7 grandes nomes do gênero, como Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano, Maiara & Maraisa, Bruno & Marrone e muitos outros.

Também no domingo (7), tem a 17° etapa do 7° Circuito Regional de Cicloturismo, etapa Santa Helena – na região lindeira do Lago de Itaipu e do Parque Nacional do Iguaçu, rica em belezas naturais e paisagens inspiradoras. A concentração será às 6h30 no Balneário Terra das Águas. Na mesma data, Itapejara d’Oeste promove a Festa Internacional do Leitão Maturado e Foz do Iguaçu sedia a 14ª Meia Maratona das Cataratas.

No dia 8, Londrina sedia o maior evento setorial de turismo no Norte do Paraná: o Conectur. Será a quinta edição do encontro, que é gratuito e tem como objetivo promover a inovação e conexão entre os atores do setor, dentre eles entidades, empresários, governo e instituições.

O município de Ventania celebra seu aniversário com uma festa no dia 14, no Centro de Eventos Adilson Bobek.

ROTA DAS CATEDRAIS – Para dia 20, um sábado, está programada a Rota das Catedrais – um tour de bicicleta que parte da Catedral de Londrina e vai até a Catedral de Maringá, percorrendo 90 quilômetros de estradas rurais e 30 quilômetros de trechos urbanos que contam toda a história da colonização do Norte paranaense.

No mesmo dia, Curitiba recebe o Festival Coolritiba, na Pedreira Paulo Leminski. O já tradicional evento no cenário da música pop brasileira terá este ano atrações como Gilberto Gil, Marisa Monte, Sandy e Mano Brown.

No domingo (21), o município de Serranópolis do Iguaçu sedia a Festa da Padroeira N. Sra. de Fátima / Festa do Leitão no Fogo de Chão, das 8h às 23h. A festa típica está no calendário oficial de eventos do Estado e é realizada desde 2011.

Outra importante feira agro acontece em Palotina, de 25 a 28 de maio. A ExpoPalotina terá shows gratuitos, praça de alimentação, rodeios e parque de diversões. Também de 25 a 28, a Prefeitura de Rosário do Ivaí promove a 1ª Expo-técnica, com programação direcionada a agricultores familiares em geral, técnicos, estudantes e pesquisadores.

Para quem pedala, uma boa pedida é a 3ª Feira Mundo Bike, de 26 a 28 de maio no Centro de Eventos Positivo, em Curitiba. Pioneiro no segmento, o evento conta com a participação de diversas marcas de bicicletas e reúne expositores de peças, serviços, acessórios, vestuários, nutrição esportiva, tecnologia e tudo o que o ciclista precisa em suas pedaladas.

Já para quem gosta de acordar cedo e curtir a natureza, a dica é a Trilha Caiçara Mário Roque – uma caminhada nas comunidades insulares de Paranaguá que possibilita contemplar as belezas da Baía e da Mata Atlântica, os sabores da gastronomia caiçara e os saberes das comunidades pesqueiras que pertencem ao município, no dia 28. A saída está marcada para as 6h, na Ilha Ponta de Ubá, em Paranaguá.

No dia 29, Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, promove uma homenagem ao ofício da cantaria – uma das principais bases econômicas do município por décadas, mobilizando famílias e vários profissionais que dedicaram suas vidas ao corte das pedras e granitos. A 1ª Festa do Canteiro começa às 10 horas, com feiras de artesanato, shows musicais, caminhada na natureza e oficina de cantaria. O evento será na localidade da Borda do Campo, onde está concentrada grande parte das pedreiras da região.

FESTIVAL DAS CATARATAS – O mês de maio termina com o início de um dos maiores eventos de negócios turísticos do País: o Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu, que terá sua abertura oficial dia 31. Com o tema “Turismo Cultural e Marketing Criativo”, o festival chega à 18ª edição com o objetivo de proporcionar uma experiência imersiva no universo do turismo os seus segmentos.

Simultaneamente, ocorre a 17ª edição do Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, com a participação de centenas de estudantes, professores e pesquisadores de todo o Brasil.

“O governador Ratinho Junior estipulou como meta colocar o Paraná como estado número 1 no Brasil em número de eventos nacionais e internacionais realizados, e nosso trabalho na Secretaria do Turismo será no sentido de atingir esse patamar, organizando e divulgando os eventos em parceria com a iniciativa privada, os municípios e todo o segmento turístico”, finalizou o secretário Marcio Nunes.

Confira o calendário completo.

Veja como como inserir evento turístico no calendário:

Os eventos turísticos são importantes agentes para a divulgação de regiões e municípios paranaenses e também ajudam na geração de receitas e empregos. O Estado, por sua vez, tem em suas políticas públicas ações de promoções embasadas em instrumentos de apoio – entre os quais está o Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Paraná. Para divulgação neste canal, a solicitação deverá ser feita de forma online no site da Secretaria de Turismo, no mínimo 30 dias antes da realização do evento, por meio do preenchimento de formulário. Basta acessar AQUI.