Jessica Natal/UEPG

A Coordenadoria de Processos de Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa (CPS-UEPG) já divulgou as informações dos vestibulares de 2023, para ingresso em 2024. Neste ano, o Processo Seletivo Seriado (PSS) acontece em 29 de outubro e o vestibular em 26 de novembro. As inscrições do PSS serão de 01 a 30 de agosto e do vestibular, de 01 de setembro a 05 de outubro.

A CPS divulgou ainda o Conteúdo Programático do Vestibular 2023 e os gêneros de redação, que neste ano serão um artigo de opinião e um texto dissertativo-argumentativo. As obras literárias exploradas nas questões de Literatura Brasileira das provas de Língua Portuguesa do vestibular e PSS 3 serão “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto; “Olhos D’Água”, de Conceição Evaristo; “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior; “Sentimento do Mundo”, de Carlos Drummond de Andrade; e “Ay Kakyri Tama: eu moro na cidade”, de Marcia Wayna Kambeba.

No PSS 1, as obras literárias utilizadas serão “Os Homens de Barro”, de Ariano Suassuna”, e “Cumbe”, de Marcelo D’Salete; e o PSS 2 vai explorar “Contos: Capítulo dos Chapéus, Um Homem Célebre, A Causa Secreta, Uma Senhora, O Caso da Vara”, de Machado de Assis; e “Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento”, de Marina Colasanti.

Os gêneros de redação para o PSS são: no PSS 1, comentário de internet e narração escolar (narrativa de aventura, narrativa fantástica e continuidade de narrativa); no PSS 2, notícia e resposta argumentativa; e no PSS 3, artigo de opinião e texto dissertativo-argumentativo.

O Vestibular Unificado dos cursos EaD, com ingresso ainda em 2023, acontece em 19 de março e recebe inscrições entre 01 de fevereiro e 01 de março. A UEPG vai oferecer 480 vagas nos cursos de Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Segurança Pública. Todas as informações sobre os processos seletivos estão disponíveis no site da CPS.